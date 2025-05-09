Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250509/priem-857425270.html
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T15:06+0300
2025-05-09T15:06+0300
россия
владимир путин
кремль
день победы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852773_0:70:3391:1977_1920x0_80_0_0_06ff5bbf2fb7911925a257825554a55e.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24". Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://1prime.ru/20250509/putin-857423647.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852773_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_aa8d46258e4190e75e8909a73afb0b55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, кремль, день победы
РОССИЯ, Владимир Путин, Кремль, День Победы
15:06 09.05.2025
 
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы

Торжественный прием от имени Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле.
Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы
13:32
 
РОССИЯВладимир ПутинКремльДень Победы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала