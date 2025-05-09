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В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T15:06+0300
2025-05-09T15:06+0300
2025-05-09T15:06+0300
россия
владимир путин
кремль
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле. Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24". Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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россия, владимир путин, кремль, день победы
РОССИЯ, Владимир Путин, Кремль, День Победы
В Кремле завершился торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
Торжественный прием от имени Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь Дня Победы завершился в Кремле.
Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Кадры, на которых глава государства провожает гостей, показали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы