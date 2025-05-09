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Путин в День Победы примет парад на Красной площади

Путин в День Победы примет парад на Красной площади - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин в День Победы примет парад на Красной площади

Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади и проведет серию двусторонних | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T00:18+0300

2025-05-09T00:18+0300

2025-05-09T00:18+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади и проведет серию двусторонних встреч с лидерами и главами делегаций, приехавшими в Москву для участия в юбилейных мероприятиях. Рабочий день главы государства 9 мая начнется с церемонии встречи глав иностранных делегаций в Кремле. Затем они все вместе проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени. По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. Затем Путин проведет череду двухсторонних встреч с иностранными лидерами. ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ БРАЗИЛИИ Девятого мая президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проведут переговоры. Бразилия является приоритетным партнером России в Латинской Америке, отмечал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Ранее Бразилия совместно с Китаем инициировала создание группы "Друзей мира" по Украине, в состав которой вошли 17 стран. Деятельность Бразилии в рамках этой группы будет среди прочих вопросов обсуждаться в ходе переговоров, как и ситуация на Украине, заявили в Кремле в преддверии двусторонней встречи. Газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщала, что Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить Путину посредничество в переговорах по Украине. Кроме этого, как сообщали бразильские СМИ, на переговорах будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, в том числе наращивание товарооборота и инвестиций, не исключено и подписание соглашение по добыче урана. Среди соглашений, которые Бразилия рассчитывает подписать в России, упоминается также меморандум о взаимопонимании для изучения возможности создания в Бразилии инфраструктуры по сжиженному природному газу. ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕГИПТА В рабочем графике российского лидера запланированы и переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Последний раз лидеры двух стран общались лично в прошлом октябре во время саммита БРИКС в Казани. На повестке дня, как ожидается, будет развитие многоплановых российско-египетских связей, в том числе вопросы реализации крупных совместных проектов, включая строительство в Египте первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны. В центре внимания будут также международные и региональные проблемы - прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Развитие туризма также является одним из приоритетных направлений в двусторонних отношениях. В 2024 году Египет посетили рекордные 15,7 миллиона туристов, включая порядка 1,6 миллиона россиян, которые расположились на втором месте после немцев. ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИДЕРОМ СЕРБИИ Президент Сербии Александр Вучич также прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что чтит огромную помощь Красной Армии в освобождении его страны. Переговоры президентов России и Сербии запланированы на 9 мая и состоятся после парада Победы на Красной площади. В Кремле отмечали, что стратегическое сотрудничество России и Сербии носит конструктивный и взаимовыгодный характер. Помимо обсуждения двухсторонних тем Путин и Вучич, как ожидается, обменяются мнениями о положении дел на Западных Балканах. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕРОМ СЛОВАКИИ График двусторонних встреч президента России 9 мая предусматривает и переговоры с председателем правительства Словацкой республики Робертом Фицо. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы двустороннего характера, а также международные темы, включая ситуацию вокруг Украины. Фицо ранее сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны - Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии. Словакия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Россией, в том числе в дальнейших закупках российских энергоносителей, это обусловлено в том числе ориентацией мощностей под российское сырье. Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро. К сокращению объемов закупаемых у России энергоносителей привела остановка их транзита через Украину. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ УЗБЕКИСТАНА Путин завершит программу двусторонних встреч 9 мая беседой с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президенты в ходе недавнего телефонного разговора договорились встретиться в Москве, чтобы обсудить ряд тем двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Тогда в ходе беседы лидеры подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса. По данным узбекистанского статкомитета, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5% – до 11,63 миллиарда долларов, такой результат во взаимной торговле между двумя странами был достигнут впервые. РФ удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. В сентябре прошлого года министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что профильные министерства России и Узбекистана разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до 30 миллиардов долларов к 2030 году. Внешняя торговля между Россией и Узбекистаном очень диверсифицирована. Российский экспорт практически в равной степени представлен товарами металлургического, машиностроительного комплексов. Вместе с тем сейчас активно развиваются проекты и по поставке сельхозтехники, специальные техники. Кроме того, наблюдается рост поставок продукции химической промышленности из России в Узбекистан.

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