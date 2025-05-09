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Путин поздравил главу Туркмении с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил главу Туркмении с Днем Победы
Путин поздравил главу Туркмении с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил главу Туркмении с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Победы, отметив, что сохранение памяти о подвигах поколения победителей | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T02:33+0300
2025-05-09T02:33+0300
экономика
россия
общество
туркмения
владимир путин
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Победы, отметив, что сохранение памяти о подвигах поколения победителей способствует успешному развитию отношений стратегического партнерства между двумя государствами, сообщает в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Примите самые тёплые поздравления по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне… Уверен, что сохранение памяти о славных подвигах поколения победителей будет залогом успешного развития отношений углублённого стратегического партнёрства между нашими государствами", – говорится в сообщении. Российский лидер подчеркнул особое значение Дня Победы для народов двух стран. "Отмечая его, наши сограждане воздают дань уважения героям – фронтовикам и труженикам тыла, которые ценой неимоверных жертв и лишений сокрушили нацизм", – отметил Путин. Президент России также попросил туркменского коллегу передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Туркмении, слова благодарности, поздравления и пожелания доброго здоровья и долголетия. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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россия, общество , туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов
Экономика, РОССИЯ, Общество , ТУРКМЕНИЯ, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
02:33 09.05.2025
 
Путин поздравил главу Туркмении с Днем Победы

Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Днем Победы

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АШХАБАД, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Победы, отметив, что сохранение памяти о подвигах поколения победителей способствует успешному развитию отношений стратегического партнерства между двумя государствами, сообщает в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Примите самые тёплые поздравления по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне… Уверен, что сохранение памяти о славных подвигах поколения победителей будет залогом успешного развития отношений углублённого стратегического партнёрства между нашими государствами", – говорится в сообщении.
Российский лидер подчеркнул особое значение Дня Победы для народов двух стран. "Отмечая его, наши сограждане воздают дань уважения героям – фронтовикам и труженикам тыла, которые ценой неимоверных жертв и лишений сокрушили нацизм", – отметил Путин.
Президент России также попросил туркменского коллегу передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Туркмении, слова благодарности, поздравления и пожелания доброго здоровья и долголетия.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоТУРКМЕНИЯВладимир ПутинСердар Бердымухамедов
 
 
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