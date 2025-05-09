https://1prime.ru/20250509/putin-857413681.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T04:10+0300
2025-05-09T04:10+0300
2025-05-09T04:10+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
кнр
си цзиньпин
владимир путин
мид китая
мид кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857413681.jpg?1746753040
ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле.
"Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении.
По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса".
"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, кнр, си цзиньпин, владимир путин, мид китая, мид кнр
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Владимир Путин, МИД Китая, МИД КНР
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и другие темы
ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле.
"Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении.
По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса".
"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.