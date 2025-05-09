https://1prime.ru/20250509/putin-857413681.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис

Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T04:10+0300

2025-05-09T04:10+0300

2025-05-09T04:10+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

кнр

си цзиньпин

владимир путин

мид китая

мид кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857413681.jpg?1746753040

ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле. "Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении. По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса". "Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, кнр, си цзиньпин, владимир путин, мид китая, мид кнр