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Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T04:10+0300
2025-05-09T04:10+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
кнр
си цзиньпин
владимир путин
мид китая
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ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле. "Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении. По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса". "Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Владимир Путин, МИД Китая, МИД КНР
04:10 09.05.2025
 
Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис

Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и другие темы

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ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле.
"Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении.
По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса".
"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙКНРСи ЦзиньпинВладимир ПутинМИД КитаяМИД КНР
 
 
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