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Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы
Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы
Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:54+0300
2025-05-09T09:54+0300
2025-05-09T09:58+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади. Из Кремля Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь.В числе иностранных гостей, прибывших 9 мая на празднование парада по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
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россия, владимир путин, 9 мая, день победы, си цзиньпин, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, 9 мая, День Победы, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко
Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы
Путин встретил в Кремле иностранных лидеров - гостей парада Победы на Красной площади
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади.
Из Кремля Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь.
В числе иностранных гостей, прибывших 9 мая на празднование парада по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая