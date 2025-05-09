https://1prime.ru/20250509/putin-857419673.html
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T10:07+0300
2025-05-09T10:07+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, День Победы
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Путин пожал руки ветеранам, присутствовавшим на параде Победы в Москве
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.
Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.
Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы