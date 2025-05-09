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Путин пожал руки ветеранам на параде Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T10:07+0300
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общество
россия
москва
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.
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общество , россия, москва, владимир путин, день победы
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, День Победы
10:07 09.05.2025 (обновлено: 10:50 09.05.2025)
 
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы

Путин пожал руки ветеранам, присутствовавшим на параде Победы в Москве

© POOL | Перейти в медиабанкВетераны на праздновании Дня Победы
Ветераны на праздновании Дня Победы
© POOL
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.
Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы
09:54
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинДень Победы
 
 
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