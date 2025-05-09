https://1prime.ru/20250509/putin-857419673.html

Путин пожал руки ветеранам на параде Победы

Путин пожал руки ветеранам на параде Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин пожал руки ветеранам на параде Победы

Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T10:07+0300

2025-05-09T10:07+0300

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общество

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москва

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.

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общество , россия, москва, владимир путин, день победы