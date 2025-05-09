https://1prime.ru/20250509/putin-857420357.html

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы на Красной площади, приуроченном к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, и поздравил граждан | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T10:28+0300

2025-05-09T10:28+0300

2025-05-09T10:49+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы на Красной площади, приуроченном к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, и поздравил граждан страны с праздником."Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Глава государства выразил глубокую признательность поколению победителей, отметив, что именно мужество и стойкость советских людей определили исход всей Второй мировой войны. По его словам, миллионы граждан, мирных тружеников, взяли в руки оружие и отстояли свободу на фронтах, став решающей силой в разгроме нацизма. Путин подчеркнул, что Россия склоняет головы перед каждым, кто отдал жизнь за родину, и чтит память героев как святую.Президент также отметил, что полная победа над нацизмом была достигнута совместными усилиями стран антигитлеровской коалиции. Он выразил признательность союзникам, включая солдат их армий, участников движений сопротивления, и особо выделил вклад народа Китая."Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, дружественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин.По его словам, открытие Второго фронта в Европе сыграло важную роль, но именно сражения на территории Советского Союза стали решающими."Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах — определили исход всей Второй мировой войны", - сообщил президент.Отдельное внимание Путин уделил тому, что Россия неизменно будет выступать против попыток переписать историю, очернить подвиг Красной армии и обелить преступников. Он заверил, что страна будет твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне и защищать честь и память настоящих победителей. "Мы помним уроки войны и не позволим искажать её суть", — заявил он.Путин подчеркнул, что нацизм и связанные с ним идеи — русофобия, антисемитизм, агрессия — вновь поднимают голову, и Россия, как и прежде, будет непреодолимым щитом перед этими угрозами. Он заявил, что страна будет бороться с проявлениями этих разрушительных идеологий в любой форме, где бы они ни возникали."(Россия - ред.) будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей (нацизма - ред.)", - заверил он.В своей речи президент также подчеркнул героизм всех народов Советского Союза, назвав массовым и самоотверженным вклад республик в общее дело Победы."Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую тяжелую ношу войны", - сказал он.Россия, по словам Путина, всегда будет ориентироваться на подвиг ветеранов, их любовь к Родине и готовность встать на её защиту. Он призвал равняться на их моральные ориентиры, защищая дом, правду и человеческое достоинство."Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны. Склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей", - заявил российский лидер.В завершение своей речи на Красной площади Владимир Путин поздравил россиян со знаменательной датой и провозгласил: "Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!".

https://1prime.ru/20250509/parad-857419819.html

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владимир путин, день победы, китай, 9 мая, ссср, россия, европа, общество