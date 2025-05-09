https://1prime.ru/20250509/putin-857423647.html

Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы

Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T13:32+0300

2025-05-09T13:32+0300

2025-05-09T13:32+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. "Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Кроме того, российский лидер выразил благодарность иностранным гостям за решение посетить Москву на празднование 9 мая.Президент также отметил, что Россия всегда будет помнить о помощи союзных стран во время Второй Мировой войны, отметив, что поколение победителей для России всегда будут "как родные"."Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей", - сказал Путин.Во время приема в Кремле Путин поднял тост за поколение победителей."Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.Прием от имени президента России в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

https://1prime.ru/20250509/parad-857423054.html

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россия, владимир путин