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Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы
Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T13:32+0300
2025-05-09T13:32+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве. "Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.Кроме того, российский лидер выразил благодарность иностранным гостям за решение посетить Москву на празднование 9 мая.Президент также отметил, что Россия всегда будет помнить о помощи союзных стран во время Второй Мировой войны, отметив, что поколение победителей для России всегда будут "как родные"."Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей", - сказал Путин.Во время приема в Кремле Путин поднял тост за поколение победителей."Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.Прием от имени президента России в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу.В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
13:32 09.05.2025
 
Путин поблагодарил зарубежных коллег, посетивших Москву на годовщину Победы

Путин: РФ благодарна зарубежным гостям за решение посетить Москву в честь парада Победы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москве.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций", - сказал Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.
Кроме того, российский лидер выразил благодарность иностранным гостям за решение посетить Москву на празднование 9 мая.
Президент также отметил, что Россия всегда будет помнить о помощи союзных стран во время Второй Мировой войны, отметив, что поколение победителей для России всегда будут "как родные".
"Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей", - сказал Путин.
Во время приема в Кремле Путин поднял тост за поколение победителей.
"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - сказал президент.
Прием от имени президента России в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, прошел в Кремле в пятницу.
В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Экран смартфона - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Мировые СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве
12:58
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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