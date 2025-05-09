https://1prime.ru/20250509/putin-857425810.html
"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы
"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы
Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве доказал миру, что он не одинок на международной арене, пишет испанская газета País. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T15:23+0300
2025-05-09T15:23+0300
2025-05-09T15:23+0300
политика
россия
москва
владимир путин
запад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/19/856094851_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_1f06c4384496d5bad7c29975990f7314.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве доказал миру, что он не одинок на международной арене, пишет испанская газета País."Путин показал миру и россиянам, что он не одинок, <…>. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая его самого ярого сторонника в борьбе с США главу КНР Си Цзиньпина", — сообщается в материале.В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилея в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Кроме того, на парад в Москве в честь знаменательной даты прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление, оказанное на них рядом европейских стран, стремившихся воспрепятствовать визиту.При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее предостерегла руководителей государств-кандидатов и действующих членов ЕС от поездки в Москву, пригрозив возможными последствиями.
https://1prime.ru/20250509/norvegiya-857424637.html
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/19/856094851_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_0b600b2efe26b7e6b50acb7f9bc12874.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, запад, ес
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЗАПАД, ЕС
"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы
País: Путин во время празднования парада Победы доказал миру, что имеет много сторонников
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве доказал миру, что он не одинок на международной арене, пишет испанская газета País
.
"Путин показал миру и россиянам, что он не одинок, <…>. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая его самого ярого сторонника в борьбе с США главу КНР Си Цзиньпина", — сообщается в материале.
В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилея в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Кроме того, на парад в Москве в честь знаменательной даты прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление, оказанное на них рядом европейских стран, стремившихся воспрепятствовать визиту.
При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее предостерегла руководителей государств-кандидатов и действующих членов ЕС от поездки в Москву, пригрозив возможными последствиями.
"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы