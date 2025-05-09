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"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы

"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

"Не одинок". Запад удивлен прошедшим в Москве парадом Победы

Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве доказал миру, что он не одинок на международной арене, пишет испанская газета País. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T15:23+0300

2025-05-09T15:23+0300

2025-05-09T15:23+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве доказал миру, что он не одинок на международной арене, пишет испанская газета País."Путин показал миру и россиянам, что он не одинок, <…>. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая его самого ярого сторонника в борьбе с США главу КНР Си Цзиньпина", — сообщается в материале.В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилея в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Кроме того, на парад в Москве в честь знаменательной даты прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление, оказанное на них рядом европейских стран, стремившихся воспрепятствовать визиту.При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее предостерегла руководителей государств-кандидатов и действующих членов ЕС от поездки в Москву, пригрозив возможными последствиями.

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