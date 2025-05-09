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Израильские СМИ сообщили, что система ПВО США пропустила ракеты хуситов - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Израильские СМИ сообщили, что система ПВО США пропустила ракеты хуситов
Израильские СМИ сообщили, что система ПВО США пропустила ракеты хуситов - 09.05.2025, ПРАЙМ
Израильские СМИ сообщили, что система ПВО США пропустила ракеты хуситов
Американский противоракетный комплекс THAAD не смог перехватить баллистическую ракету правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T21:56+0300
2025-05-09T21:56+0300
происшествия
израиль
хуситы
ракетный удар
пво
сша
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Американский противоракетный комплекс THAAD не смог перехватить баллистическую ракету правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), направлявшуюся в Израиль, дважды за неделю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванный источник. "Баллистическая ракета хуситов, выпущенная из Йемена по Израилю некоторое время назад, была успешно перехвачена израильской системой ПВО дальнего радиуса действия "Хец".... Американская система THAAD, развернутая в Израиле, также была нацелена на ракету, но промахнулась, уже во второй раз за эту неделю", - заявил газете источник. Газета отмечает, что в воскресенье комплекс ПВО THAAD пропустил ракету хуситов, которая в итоге попала на территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В тот момент система "Хец" оказалась неисправна. В воскресенье 4 апреля ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в пятницу о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в первый раз после ударов Израиля по международному аэропорту Саны и другим объектам в столице Йемена. Израиль ранее на этой неделе нанес удары по международному аэропорту Саны, полностью выведя его из строя.
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израиль
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израиль, хуситы, ракетный удар, пво, сша
Происшествия, ИЗРАИЛЬ, хуситы, ракетный удар, ПВО, США
21:56 09.05.2025
 
Израильские СМИ сообщили, что система ПВО США пропустила ракеты хуситов

TI: система ПВО США дважды пропустила ракеты хуситов, выпущенные на Израиль

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Американский противоракетный комплекс THAAD не смог перехватить баллистическую ракету правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), направлявшуюся в Израиль, дважды за неделю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванный источник.
"Баллистическая ракета хуситов, выпущенная из Йемена по Израилю некоторое время назад, была успешно перехвачена израильской системой ПВО дальнего радиуса действия "Хец".... Американская система THAAD, развернутая в Израиле, также была нацелена на ракету, но промахнулась, уже во второй раз за эту неделю", - заявил газете источник.
Газета отмечает, что в воскресенье комплекс ПВО THAAD пропустил ракету хуситов, которая в итоге попала на территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В тот момент система "Хец" оказалась неисправна.
В воскресенье 4 апреля ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ
4 мая, 16:10
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в пятницу о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в первый раз после ударов Израиля по международному аэропорту Саны и другим объектам в столице Йемена.
Израиль ранее на этой неделе нанес удары по международному аэропорту Саны, полностью выведя его из строя.
 
ПроисшествияИЗРАИЛЬхуситыракетный ударПВОСША
 
 
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