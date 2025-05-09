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Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:11+0300
2025-05-09T09:11+0300
2025-05-09T09:11+0300
украина
владимир зеленский
рада
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. "Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
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украина, владимир зеленский, рада, день победы
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, День Победы
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
Депутат Рады Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы вопреки указу Зеленского
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.
Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
"Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
На Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google, пишут СМИ