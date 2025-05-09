https://1prime.ru/20250509/rada-857418572.html

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы

Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T09:11+0300

2025-05-09T09:11+0300

2025-05-09T09:11+0300

украина

владимир зеленский

рада

день победы

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. "Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.

https://1prime.ru/20250509/den-pobedy-857417653.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, рада, день победы