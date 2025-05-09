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Польская оппозиция не согласилась не требовать от Германии репараций - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Польская оппозиция не согласилась не требовать от Германии репараций
Польская оппозиция не согласилась не требовать от Германии репараций - 09.05.2025, ПРАЙМ
Польская оппозиция не согласилась не требовать от Германии репараций
Польская оппозиция не согласна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пообещал больше не требовать от Германии репараций за ущерб во Второй... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T19:37+0300
2025-05-09T19:37+0300
политика
польша
оппозиция
германия
репарации
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ВАРШАВА, 9 мая – ПРАЙМ. Польская оппозиция не согласна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пообещал больше не требовать от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне, заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий. В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне. "Нет и не будет нашего согласия на отказ от компенсаций, на которые мы имеем право после Второй мировой войны", - заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий журналистам. При этом он раскритиковал, по его мнению, зависимую позицию Туска в отношениях с "каждым немецким канцлером". "Будь то канцлер Ангела Меркель или канцлер Олаф Шольц или канцлер Фридрих Мерц, Туск ведет себя так же - как мягкая подстилка наших западных соседей, вместо того, чтобы жестко требовать компенсации за Вторую мировую войну", - сказал Моравецкий. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
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польша, оппозиция, германия, репарации
Политика, Польша, Оппозиция, ГЕРМАНИЯ, репарации
19:37 09.05.2025
 
Польская оппозиция не согласилась не требовать от Германии репараций

Оппозиция Польши не согласна с Туском, пообещавшим не требовать от ФРГ репараций

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© flickr.com / Terra Libera
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ВАРШАВА, 9 мая – ПРАЙМ. Польская оппозиция не согласна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пообещал больше не требовать от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне, заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий.
В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне.
"Нет и не будет нашего согласия на отказ от компенсаций, на которые мы имеем право после Второй мировой войны", - заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий журналистам.
При этом он раскритиковал, по его мнению, зависимую позицию Туска в отношениях с "каждым немецким канцлером".
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Польша не будет добиваться от Германии военных репараций
7 мая, 20:54
"Будь то канцлер Ангела Меркель или канцлер Олаф Шольц или канцлер Фридрих Мерц, Туск ведет себя так же - как мягкая подстилка наших западных соседей, вместо того, чтобы жестко требовать компенсации за Вторую мировую войну", - сказал Моравецкий.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
 
ПолитикаПольшаОппозицияГЕРМАНИЯрепарации
 
 
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