https://1prime.ru/20250509/rfpi-857429191.html
В РФПИ поделились планами в отношении Бразилии
В РФПИ поделились планами в отношении Бразилии - 09.05.2025, ПРАЙМ
В РФПИ поделились планами в отношении Бразилии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T17:51+0300
2025-05-09T17:51+0300
2025-05-09T17:52+0300
экономика
рфпи
бразилия
планы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75473/13/754731320_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9aea8dd9c4f7b66c8fd98594dcb979d2.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран, для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщает фонд. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В рамках форума БРИКС, проводимого в 2024 году под председательством Российской Федерации, РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта, отмечают в фонде. "Бразилия как одна из крупнейших экономик Латинской Америки рассматривается как стратегический партнер для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта (ИИ) и других перспективных отраслях", - отмечают также в фонде. "РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с Министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Бразилии, активно расширяет взаимодействие с бразильскими партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках объединения БРИКС", - заявил Дмитриев. Он добавил, что Бразилия имеет значительный потенциал в области технологий и науки, а также входит в число растущих рынков для внедрения инновационных решений. "Все эти отрасли открывают широкие возможности для совместных инвестиционных проектов между нашими странами", - заключил глава РФПИ.
https://1prime.ru/20250417/fonb-856788329.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75473/13/754731320_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_96506bae4a9f8c6af989dc5b95196fa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рфпи, бразилия, планы
Экономика, РФПИ, БРАЗИЛИЯ, планы
В РФПИ поделились планами в отношении Бразилии
Фонд: РФПИ намерен развивать с Бразилией инфраструктуру и инвестиции
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран, для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщает фонд.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В рамках форума БРИКС, проводимого в 2024 году под председательством Российской Федерации, РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта, отмечают в фонде.
"Бразилия как одна из крупнейших экономик Латинской Америки рассматривается как стратегический партнер для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта (ИИ) и других перспективных отраслях", - отмечают также в фонде.
РФПИ и суверенный фонд Катара договорились о новой инвестплатформе
"РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с Министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Бразилии, активно расширяет взаимодействие с бразильскими партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках объединения БРИКС", - заявил Дмитриев.
Он добавил, что Бразилия имеет значительный потенциал в области технологий и науки, а также входит в число растущих рынков для внедрения инновационных решений. "Все эти отрасли открывают широкие возможности для совместных инвестиционных проектов между нашими странами", - заключил глава РФПИ.