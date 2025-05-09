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Межгосударственные отношения России и Узбекистана
Межгосударственные отношения России и Узбекистана - 09.05.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T03:16+0300
2025-05-09T03:16+0300
2025-05-09T03:16+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Узбекистана.
Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года.
Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.
Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с рабочим визитом. Для Мирзиеева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.
28 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.
15-16 сентября 2022 года Владимир Путин посетил Узбекистан, где принял участие в саммите ШОС в Самарканде.
"На полях" саммита прошла встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кроме того, Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского.
7 октября 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.
26 декабря Шавкат Мирзиеев вновь посетил Санкт-Петербург, где прошел неформальный саммит СНГ.
8 мая 2023 года президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению главы Российского государства с рабочим визитом. Состоялась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
5-8 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с официальным визитом. В ходе визита Мирзиеев посетил Казань, где провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
6 октября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По итогам переговоров был подписан пакет документов.
Состоялась также встреча президента Узбекистана с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.
17 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу в Пекине на полях международного форума "Один пляс, один путь".
26 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
21 февраля 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Узбекистана.
8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также провели двустороннюю встречу.
9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
26-28 мая президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Узбекистан. В ходе визита был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве в различных областях. Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев приняли участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Также Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте и возложили цветы к монументу "Ода стойкости".
8 октября президенты двух стран встретились на заседании Совета глав государств – участников СНГ.
11 октября президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "на полях" международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.
22-24 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев находился с рабочим визитом в Казани для участия в работе XVI саммита БРИКС.
Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. В ее рамках осуществляется стратегическая координация усилий по всему комплексу вопросов двусторонней деятельности.
9-10 сентября 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил с официальным визитом Узбекистан. В ходе визита состоялось очередное пятое заседание комиссии на уровне глав правительств двух стран. Также состоялась встреча Мишустина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Кроме того, Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте.
Главы правительств регулярно встречаются "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета (в расширенном составе), Совета глав правительств государств – участников СНГ, Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Члены российского правительства регулярно посещают Узбекистан.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посещал Узбекистан в феврале (в статусе заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ), апреле 2024 года, и в апреле 2025 года.
Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев посетил Узбекистан в сентябре 2024 года, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в октябре 2024 года, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин – в феврале 2025 года.
5-8 июня 2024 года делегация Узбекистана во главе c заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках работы форума прошла двусторонняя встреча Жамшида Ходжаева с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуров. Также заместитель премьер-министра Узбекистана встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым.
15-17 июля 2024 года делегация Узбекистана посетила Кавказский инвестиционный форум.
Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.
В 2024 году главы МИД России и Узбекистана встречались 2 марта "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума, 26 сентября "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и 7 октября в рамках заседания СМИД СНГ в Москве.
22-23 апреля 2025 года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Узбекистане, где его принял президент страны Шавкат Мирзиеев. Кроме того, состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Также Лавров возложил цветы к мемориалу в память о Великой Отечественной войне.
Поддерживаются межпарламентские связи. В октябре 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Узбекистан для участия в сессии МПА СНГ. Состоялась встреча с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Очередная рабочая встреча Матвиенко и Нарбаевой прошла 26 мая 2023 года "на полях" Х Невского международного экологического конгресса.
12 июля 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
Очередная встреча Валентины Матвиенко и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой прошла 22 ноября 2024 года "на полях" 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
6-7 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находилась с рабочим визитом в Ташкенте для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Валентина Матвиенко была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также в рамках визита состоялись встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
13-14 марта 2025 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Узбекистан с официальным визитом. В рамках визита состоялись встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса республики Нуриддином Исмоиловым. Кроме того, председатель Вячеслав Володин и депутаты ГД возложили цветы к монументу "Ода стойкости" в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте.
Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств двух стран.
В январе 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов находился в Узбекистане с официальным визитом, в ходе которого его принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также состоялась встреча Белоусова с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.
Вопросы сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарных областях рассматриваются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 10 декабря 2024 состоялось 25-е заседание Межправкомиссии.
Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.
По итогам 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и достиг 10,2 миллиарда долларов. По данным узбекской стороны, динамика двусторонней торговли более оптимистична и фиксируется на уровне 11,7 миллиарда. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Узбекистана составляет более 70%.
Страны ведут системную работу на основе Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, подписанной в ноябре 2021 года.
Россия является одним из ключевых инвесторов Узбекистана – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллиона рублей.
В Узбекистане функционируют более трех тысяч предприятий с российским участием, что составляет более 20% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане. Около 700 компаний с узбекским капиталом работают в России.
Стабильному развитию способствует сотрудничество в области энергетики.
В республике давно и эффективно работают крупные российские энергокомпании: "Газпром" и "Лукойл" осваивают газовые месторождения, "Татнефть" и "Зарубежнефть" занимаются нефтехимическим производством, переработкой, поставкой топлива, повышением производительности нефтяных промыслов.
Имеются перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. ПАО "РусГидро" оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана. В апреле 2024 года были заключены договоры с Узбекгидроэнерго на проектирование двух гидроаккумулирующих электростанций на озерах Айдаркуль и Каратерен.
Еще одним направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. В мае 2023 года Госкорпорация "Росатом" подписала договор о строительстве в республике атомной станции малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). 15 апреля 2025 года началось сооружение строительно-монтажной базы для будущей атомной электростанции. Поэтапный ввод АЭС в эксплуатацию запланирован на период с 2029 по 2033 год.
При содействии России в Узбекистане уже построены и успешно функционируют высокотехнологичные индустриальные технопарки. В 2022 году российский технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Республики Татарстан запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик" (Ташкентская область). В 2023 году был запущен совместный технопарк "Джизак" (Джизакская область). Планируется открыть еще два таких парка – Навоийский и Бухарский комплексы развития промышленности.
Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики.
В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. Поставки продовольствия и сельхозпродукции из Узбекистана в Россию увеличились на 42%.
Россия является основным потребителем узбекского текстиля. В России, по данным на май 2023 года, работали более сорока торговых домов узбекских текстильных компаний. На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний.
Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.
В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми.
В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Россия и Узбекистан расширяют взаимодействие в проекте Трансафганской железной дороги. В рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам российско-узбекистанских встреч на высшем и высоком уровнях в 2024 году, министерство транспорта России и министерство транспорта Узбекистана, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта. Специализированные российские проектные организации в 2025 году вместе с узбекскими коллегами обеспечат подготовку разделов технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги по согласованным маршрутам, в том числе в части определения прогноза объемов грузопотоков, экономической эффективности. Определены два маршрута Мазари – Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи.
Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой. В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов на четыре миллиарда долларов.
За 2024 год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Четвертый межрегиональный форум Узбекистана и России прошел 26-27 мая 2024 года в Ташкенте. 27 мая 2024 года в Ташкенте состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием президентов России и Узбекистана.
Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. В России работает около одного миллиона граждан Узбекистана.
Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка.
В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов, где обучаются около восьми тысяч человек – это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В частности, в Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" имеет филиал в городе Алмалыке. В городе Джизаке работает филиал Казанского (Приволжского) федерального университета.
В мае 2024 года было подписано соглашение об открытии филиала Московского государственного технического университета имени Николая Баумана. Новый объект войдет в состав Инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. В его работе уже запланировано участие филиалов двух российских вузов – Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.
По поручению Президента России Владимира Путина в Ташкенте откроется филиал Всероссийской академии внешней торговли. В столице Узбекистана также реализуется проект создания филиала Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Филиал ежегодно будет принимать на обучение до 250 студентов на специалитет и 150 ординаторов.
По количеству обучающихся в российских вузах Узбекистан занимает лидирующее место среди государств ближнего и дальнего зарубежья – около 53 тысяч человек.
С 2001 года в Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.
В ноябре 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Задача организации – поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров по направлениям "русский язык и литература" и "русский язык как иностранный", формировать кадровый резерв специалистов сферы.
Узбекистан также является участником гуманитарных проектов, реализуемых по линии Минпросвещения России: "Класс!", нацеленный на повышение качества преподавания в Узбекистане русского языка, "Российский учитель за рубежом", который призван восполнить нехватку учителей, прежде всего русского языка и литературы, в дружественных России странах, и "Малыш", направленный на повышение качества дошкольного образования в Узбекистане. Учителя – участники проекта "Российский учитель за рубежом" реализуют программу "Сила ума", направленную на популяризацию российского физико-математического образования в зарубежных странах.
Активно развиваются контакты в культурной сфере.
В 2023 году заметным событием стало проведение в Узбекистане Международного культурного проекта "Русских сезонов", в рамках которых состоялись гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы, мастер-классы.
24 августа 2024 года Узбекистан присоединился к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино". Фильмы были показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений.
18-22 октября 2024 года в Ташкенте и Бухаре прошли мероприятия культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", направленный на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка реализуется в три этапа.
С целью дальнейшего укрепления культурного сотрудничества между двумя государствами 18-20 ноября в Российской Федерации прошли "Дни культуры Узбекистана". Ответные "Дни культуры Российской Федерации в Республике Узбекистан" пройдут в 2025 году.
Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян.
Турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В 2024 году проводился Год туризма Узбекистана в России. По итогам этого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан.
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россия, мировая экономика, узбекистан, ташкент, рф, шавкат мирзиеев, владимир путин, валентина матвиенко, снг, совет федерации, мифи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, РФ, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации, МИФИ
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Узбекистана.
Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года.
Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.
Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с рабочим визитом. Для Мирзиеева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.
28 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.
15-16 сентября 2022 года Владимир Путин посетил Узбекистан, где принял участие в саммите ШОС в Самарканде.
"На полях" саммита прошла встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кроме того, Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского.
7 октября 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.
26 декабря Шавкат Мирзиеев вновь посетил Санкт-Петербург, где прошел неформальный саммит СНГ.
8 мая 2023 года президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению главы Российского государства с рабочим визитом. Состоялась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
5-8 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с официальным визитом. В ходе визита Мирзиеев посетил Казань, где провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
6 октября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По итогам переговоров был подписан пакет документов.
Состоялась также встреча президента Узбекистана с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.
17 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу в Пекине на полях международного форума "Один пляс, один путь".
26 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
21 февраля 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Узбекистана.
8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также провели двустороннюю встречу.
9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
26-28 мая президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Узбекистан. В ходе визита был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве в различных областях. Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев приняли участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Также Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте и возложили цветы к монументу "Ода стойкости".
8 октября президенты двух стран встретились на заседании Совета глав государств – участников СНГ.
11 октября президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "на полях" международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.
22-24 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев находился с рабочим визитом в Казани для участия в работе XVI саммита БРИКС.
Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. В ее рамках осуществляется стратегическая координация усилий по всему комплексу вопросов двусторонней деятельности.
9-10 сентября 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил с официальным визитом Узбекистан. В ходе визита состоялось очередное пятое заседание комиссии на уровне глав правительств двух стран. Также состоялась встреча Мишустина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Кроме того, Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте.
Главы правительств регулярно встречаются "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета (в расширенном составе), Совета глав правительств государств – участников СНГ, Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Члены российского правительства регулярно посещают Узбекистан.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посещал Узбекистан в феврале (в статусе заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ), апреле 2024 года, и в апреле 2025 года.
Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев посетил Узбекистан в сентябре 2024 года, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в октябре 2024 года, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин – в феврале 2025 года.
5-8 июня 2024 года делегация Узбекистана во главе c заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках работы форума прошла двусторонняя встреча Жамшида Ходжаева с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуров. Также заместитель премьер-министра Узбекистана встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым.
15-17 июля 2024 года делегация Узбекистана посетила Кавказский инвестиционный форум.
Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.
В 2024 году главы МИД России и Узбекистана встречались 2 марта "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума, 26 сентября "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и 7 октября в рамках заседания СМИД СНГ в Москве.
22-23 апреля 2025 года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Узбекистане, где его принял президент страны Шавкат Мирзиеев. Кроме того, состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Также Лавров возложил цветы к мемориалу в память о Великой Отечественной войне.
Поддерживаются межпарламентские связи. В октябре 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Узбекистан для участия в сессии МПА СНГ. Состоялась встреча с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Очередная рабочая встреча Матвиенко и Нарбаевой прошла 26 мая 2023 года "на полях" Х Невского международного экологического конгресса.
12 июля 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
Очередная встреча Валентины Матвиенко и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой прошла 22 ноября 2024 года "на полях" 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
6-7 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находилась с рабочим визитом в Ташкенте для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Валентина Матвиенко была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также в рамках визита состоялись встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
13-14 марта 2025 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Узбекистан с официальным визитом. В рамках визита состоялись встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса республики Нуриддином Исмоиловым. Кроме того, председатель Вячеслав Володин и депутаты ГД возложили цветы к монументу "Ода стойкости" в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте.
Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств двух стран.
В январе 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов находился в Узбекистане с официальным визитом, в ходе которого его принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также состоялась встреча Белоусова с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.
Вопросы сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарных областях рассматриваются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 10 декабря 2024 состоялось 25-е заседание Межправкомиссии.
Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.
По итогам 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и достиг 10,2 миллиарда долларов. По данным узбекской стороны, динамика двусторонней торговли более оптимистична и фиксируется на уровне 11,7 миллиарда. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Узбекистана составляет более 70%.
Страны ведут системную работу на основе Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, подписанной в ноябре 2021 года.
Россия является одним из ключевых инвесторов Узбекистана – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллиона рублей.
В Узбекистане функционируют более трех тысяч предприятий с российским участием, что составляет более 20% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане. Около 700 компаний с узбекским капиталом работают в России.
Стабильному развитию способствует сотрудничество в области энергетики.
В республике давно и эффективно работают крупные российские энергокомпании: "Газпром" и "Лукойл" осваивают газовые месторождения, "Татнефть" и "Зарубежнефть" занимаются нефтехимическим производством, переработкой, поставкой топлива, повышением производительности нефтяных промыслов.
Имеются перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. ПАО "РусГидро" оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана. В апреле 2024 года были заключены договоры с Узбекгидроэнерго на проектирование двух гидроаккумулирующих электростанций на озерах Айдаркуль и Каратерен.
Еще одним направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. В мае 2023 года Госкорпорация "Росатом" подписала договор о строительстве в республике атомной станции малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). 15 апреля 2025 года началось сооружение строительно-монтажной базы для будущей атомной электростанции. Поэтапный ввод АЭС в эксплуатацию запланирован на период с 2029 по 2033 год.
При содействии России в Узбекистане уже построены и успешно функционируют высокотехнологичные индустриальные технопарки. В 2022 году российский технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Республики Татарстан запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик" (Ташкентская область). В 2023 году был запущен совместный технопарк "Джизак" (Джизакская область). Планируется открыть еще два таких парка – Навоийский и Бухарский комплексы развития промышленности.
Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики.
В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. Поставки продовольствия и сельхозпродукции из Узбекистана в Россию увеличились на 42%.
Россия является основным потребителем узбекского текстиля. В России, по данным на май 2023 года, работали более сорока торговых домов узбекских текстильных компаний. На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний.
Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.
В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми.
В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Россия и Узбекистан расширяют взаимодействие в проекте Трансафганской железной дороги. В рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам российско-узбекистанских встреч на высшем и высоком уровнях в 2024 году, министерство транспорта России и министерство транспорта Узбекистана, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта. Специализированные российские проектные организации в 2025 году вместе с узбекскими коллегами обеспечат подготовку разделов технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги по согласованным маршрутам, в том числе в части определения прогноза объемов грузопотоков, экономической эффективности. Определены два маршрута Мазари – Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи.
Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой. В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов на четыре миллиарда долларов.
За 2024 год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Четвертый межрегиональный форум Узбекистана и России прошел 26-27 мая 2024 года в Ташкенте. 27 мая 2024 года в Ташкенте состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием президентов России и Узбекистана.
Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. В России работает около одного миллиона граждан Узбекистана.
Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка.
В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов, где обучаются около восьми тысяч человек – это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В частности, в Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" имеет филиал в городе Алмалыке. В городе Джизаке работает филиал Казанского (Приволжского) федерального университета.
В мае 2024 года было подписано соглашение об открытии филиала Московского государственного технического университета имени Николая Баумана. Новый объект войдет в состав Инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. В его работе уже запланировано участие филиалов двух российских вузов – Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.
По поручению Президента России Владимира Путина в Ташкенте откроется филиал Всероссийской академии внешней торговли. В столице Узбекистана также реализуется проект создания филиала Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Филиал ежегодно будет принимать на обучение до 250 студентов на специалитет и 150 ординаторов.
По количеству обучающихся в российских вузах Узбекистан занимает лидирующее место среди государств ближнего и дальнего зарубежья – около 53 тысяч человек.
С 2001 года в Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.
В ноябре 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Задача организации – поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров по направлениям "русский язык и литература" и "русский язык как иностранный", формировать кадровый резерв специалистов сферы.
Узбекистан также является участником гуманитарных проектов, реализуемых по линии Минпросвещения России: "Класс!", нацеленный на повышение качества преподавания в Узбекистане русского языка, "Российский учитель за рубежом", который призван восполнить нехватку учителей, прежде всего русского языка и литературы, в дружественных России странах, и "Малыш", направленный на повышение качества дошкольного образования в Узбекистане. Учителя – участники проекта "Российский учитель за рубежом" реализуют программу "Сила ума", направленную на популяризацию российского физико-математического образования в зарубежных странах.
Активно развиваются контакты в культурной сфере.
В 2023 году заметным событием стало проведение в Узбекистане Международного культурного проекта "Русских сезонов", в рамках которых состоялись гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы, мастер-классы.
24 августа 2024 года Узбекистан присоединился к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино". Фильмы были показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений.
18-22 октября 2024 года в Ташкенте и Бухаре прошли мероприятия культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", направленный на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка реализуется в три этапа.
С целью дальнейшего укрепления культурного сотрудничества между двумя государствами 18-20 ноября в Российской Федерации прошли "Дни культуры Узбекистана". Ответные "Дни культуры Российской Федерации в Республике Узбекистан" пройдут в 2025 году.
Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян.
Турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В 2024 году проводился Год туризма Узбекистана в России. По итогам этого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан.