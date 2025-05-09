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Межгосударственные отношения России и Египта

Межгосударственные отношения России и Египта - 09.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Египта

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в пятницу. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T03:16+0300

2025-05-09T03:16+0300

2025-05-09T03:16+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в пятницу. Межгосударственные отношения России и Египта. Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. В декабре 1991 года Россия была признана правопреемницей СССР. В сентябре 1997 года состоялся первый официальный визит президента Египта Хосни Мубарака в Россию. По его итогам была подписана Российско-египетская политическая декларация, а также большой пакет межправительственных и межведомственных соглашений и документов. В последующем Хосни Мубарак посещал Россию в апреле 2001 года, в мае 2004 года и в марте 2008 года. В апреле 2005 года Египет посетил президент России Владимир Путин. Он стал первым из числа руководителей СССР и России, посетившим АРЕ за последние почти 40 лет. Египет стал первой страной арабского мира, которую посетил Владимир Путин. Кроме того, Владимир Путин стал первым из числа руководителей СССР и России, посетившим штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире. 12 августа 2014 года Россию посетил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Россия стала первой страной вне арабского мира, куда приехал новый лидер Египта. На переговорах в Сочи стороны обсудили торгово-экономические отношения, вопросы военно-технического сотрудничества, вопросы энергетики и ситуацию на Ближнем Востоке. 9-10 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Каир с официальным визитом, результатом которого стали договоренности по участию "Росатома" в строительстве первой египетской АЭС, а также созданию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. В рамках визита Владимир Путин также встретился с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II. 26-27 августа 2015 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись мнениями по международной проблематике, прежде всего по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ходе визита президент Египта также встретился со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу президент Египта посетил Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ). 5 сентября 2016 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Ханчжоу (Китай). Беседа глав государств состоялась по завершении рабочих заседаний саммита "Группы двадцати". 4 сентября 2017 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сямэне (Китай) "на полях" саммита БРИКС. 11 декабря 2017 года Путин посетил Египет с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сирийское урегулирование. По итогам переговоров были подписаны контракты на строительство в Египте атомной электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топлива для данной АЭС. 16-17 октября 2018 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию (город Сочи) с официальным визитом. 16 октября главы государств провели неформальную встречу. 17 октября прошли официальные переговоры. Лидеры обсудили ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам консультаций был подписан Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. В рамках официального визита Абдель Фаттах ас-Сиси также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 26 апреля 2019 года Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине. Очередная встреча лидеров России и Египта прошла 29 июня 2019 года "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). 24 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступили сопредседателями на первом саммите "Россия – Африка" в Сочи. Накануне саммита лидеры России и Египта провели двустороннюю встречу. 19 января 2020 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси встретились "на полях" Международной конференции по Ливии в Берлине (Германия). 17 июня 2023 года премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в составе делегации африканских государств посетил Санкт-Петербург, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. 26 июля 2023 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Стрельне "на полях" второго саммита "Россия – Африка". 28 июля Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в пленарных сессиях второго саммита "Россия – Африка". В этот же день состоялась встреча главы Российского государства с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике. На встрече, прошедшей в формате рабочего обеда, присутствовал в том числе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 23 января 2024 года президент России Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эль-Дабаа". 22 октября 2024 года Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси "на полях" саммита БРИКС в Казани. Регулярными являются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Главы внешнеполитических ведомств России и Египта регулярно проводят встречи в рамках международных и региональных форумов, "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 23-24 июля 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Каир с рабочим визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и передал ему личное послание президента РФ Владимира Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри находился в Москве с визитом в январе 2023 года. В ходе визита прошли переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. 21 ноября 2023 года министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетил Россию, где принял участие во встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с группой министров иностранных дел арабских и мусульманских стран. 20 декабря 2023 года главы внешнеполитических ведомств России и Египта встретились в Марракеше "на полях" шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества. В 2024 году Сергей Лавров и Самех Шукри провели рабочие встречи 21 февраля "на полях" министерского заседания "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро и 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС. 16 сентября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты, находившимся в Москве с рабочим визитом. Для Абдель Аты это была первая поездка в РФ в качестве министра иностранных дел.В ходе визита министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты также встретился с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. 15 ноября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты. В 2013 году в Каире впервые прошли переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2". Состоялось пять раундов консультаций, последний – 24 июня 2019 года в Москве. В рамках укрепления межпарламентских связей российскую столицу 16-20 ноября 2021 года посетил председатель египетского Сената Абдельвахаб Абдерразек. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 8 сентября 2021 года состоялась встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем Палаты депутатов Египта Ханафи аль-Гибали "на полях" пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене. 11-12 июля 2024 года председатель Палаты депутатов Египта Ханафи Гибали посетил Санкт-Петербург для участия в X Парламентском форуме БРИКС. "На полях" форума состоялись встречи председателя Палаты депутатов Египта Ханафи аль-Гибали с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 12-13 сентября 2024 года делегация Государственной думы России во главе с заместителем председателя Владиславом Даванковым посетила Каир. Российские парламентарии провели встречи с председателем Палаты депутатов Египта Ханафи Гибали и главой комитета по международным делам Каримом Дарвишем. 15 апреля 2025 года состоялась встреча заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова с председателем палаты депутатов Египта Ханафи Гибали в Каире. В сентябре 2023 года в Каире состоялись российско-египетские консультации по безопасности с участием секретаря Совета Безопасности России (2008-2024) Николая Патрушева, советника президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзы Эль-Наги и советника главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффара. В ходе визита Николай Патрушев был принят президентом Египта. В июне 2024 года делегация Египта во главе с министром торговли и промышленности Ахмедом Самиром посетила Петербургский международный экономический форум. "На полях" форума прошла встреча министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром. В июне 2024 года глава Минсельхоза России Оксана Лут провела переговоры с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром в рамках ПМЭФ-2024, с главой аграрного ведомства Египта Эль-Сейидом Мухаммедом Марзуком Эль-Кусейром в рамках 14-й встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС. В сентябре 2024 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов провел встречу с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты, который прибыл в Россию с визитом. В марте 2025 года статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов посетил Египет с рабочей поездкой, в рамках которой состоялись встречи с вице-премьером по вопросам промышленности, министром промышленности и транспорта Камелем Аль-Вазиром, министром инвестиций и внешней торговли Хасаном Аль-Хатыбом и главой экономической зоны Суэцкого канала (SCZone) Валидом Гамаледдином. Развиваются торгово-экономические отношения. Действует совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 14-е заседание которой прошло в Каире в марте 2023 года. Создан Российско-египетский деловой совет. В 2023 году российско-египетский товарооборот в сравнении с 2022 годом увеличился на 16,4% и составил 7,1 миллиарда долларов. По данным посла РФ в Каире Георгия Борисенко, товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов. Взаимодействие двух стран в аграрной сфере поступательно развивается. В 2023 году товарооборот вырос на 6,6%. В 2024 году товарооборот между Россией и Египтом увеличился более чем на 20%. Основное место в структуре российских поставок на египетский рынок занимают пшеница, растительные масла, нут и горох. В свою очередь, Россия импортирует цитрусовые, картофель и другую плодоовощную продукцию. По данным посла РФ в Каире Георгия Борисенко, по итогам 2024 года Россия поставила в Египет девять миллионов тонн пшеницы, что покрыла более 75% потребностей страны. Российский экспортный центр (РЭЦ) реализует программу по продвижению отечественной продукции на внешние рынки посредством демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. В 2021 году такой павильон для продвижения российских продуктов питания был открыт в Каире. За 5 лет, в 2019-2023 годах, РЭЦ поддержала поставки несырьевого неэнергетического экспорта в Египет на сумму более 2,2 миллиарда долларов. Реализуется целый ряд масштабных проектов, наиболее значимым из которых является строительство в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа" российского образца. В соответствии с контрактами "Росатом" не только построит АЭС, но и обеспечит поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании АЭС "Эль-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. Это первая атомная станция Египта и первый крупный проект "Росатома" в Африке. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца – это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024 года начали возводить четвертый блок. Ожидается, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность к весне 2030 года. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Протокола к межправсоглашению между Россией и Египтом о предоставлении правительством России государственного экспортного кредита правительству Египта на сооружение АЭС. Реализуются и другие совместные проекты. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании Российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. В настоящее время проект находится на стадии ратификации протокола к изначальному соглашению со стороны Египта. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. Всего на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом. На энергетическом рынке Египта представлены крупнейшие российские нефтегазовые компании: "Роснефть", занимающаяся месторождением Зохр в Средиземном море, "Лукойл", работающая над проектами добычи нефти в Западной пустыне, а также в районе Западный Эш-аль-Маллаха в Восточной пустыне, и "Зарубежнефть", занимающаяся проектами на юге Египта и в дельте реки Нил. В феврале 2025 года газета Al Mal сообщила, что правительство Египта предоставит "Лукойлу" права на разработку концессионного участка в западной части Суэцкого залива. В сфере автомобилестроения – ПАО "АвтоВАЗ" и "Группа "ГАЗ". В июне 2024 года стало известно, что был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments, согласно которому в 2025 году на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, будут производить от 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год. В 2018 году было заключено соглашение между Египтом и российско-венгерским консорциумом "Трансмашхолдинг-Венгрия" (в 2022 году "Трансмашхолдинг" продал бизнес в Венгрии) на поставку в АРЕ 1300 железнодорожных вагонов на общую сумму более одного миллиарда евро. В 2022 году контракт был расширен до 1350 вагонов. Производство вагонов велось в России и Венгрии. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства, являлся Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг"). В 2022 году российская сторона завершила свою часть поставок, отправив конечному заказчику 564 вагона. Дальнейшее производство и поставка вагонов осуществляются венгерской стороной по технологии ТВЗ. В феврале 2023 года "Трансмашхолдинг" подписал с Египетскими национальными железными дорогами пакет соглашений, предусматривающих организацию техобслуживания пассажирских вагонов российско-венгерского производства, поставляемых в рамках контракта, заключенного в 2018 году. Общая стоимость сервисного пакета – 430 миллионов евро. В июле 2019 года в ходе переговоров в Каире с делегацией ОАО "РЖД" египетская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере модернизации железных дорог с целью достижения синергетического эффекта при поставке подвижного состава компанией "Трансмашхолдинг". "На полях" экономического форума "Россия – Африка" в Сочи между ОАО "РЖД" и Египетскими национальными железными дорогами подписан соответствующий протокол о намерениях. Россия активно работает с египетскими властями на предмет возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир". С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле. Идет активная работа по соглашению о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом. С 1 января 2024 года Египет вступил в БРИКС. Развивается сотрудничество в космической сфере. 21 февраля 2019 года был осуществлен успешный вывод на орбиту египетского космического аппарата дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A, созданного ПАО "РКК "Энергия". Сотрудничество России и Египта в военно-технической сфере имеет долгую историю. Египет стал первой страной арабского мира, закупающей оружие у СССР. Первое соглашение в военной сфере было подписано в 1955 году и до 1973 года Египет оставался ведущим покупателем советской военной техники и вооружения на Ближнем Востоке. До середины 1990-х годов сотрудничество было практически свернуто и лишь в 1997 году был заключен контракт на поставку Египту танков Т-80 и вертолетов марки Ми. В 1998-2000 годах Россия поставила в Египет партию зенитно-ракетных комплексов и боеприпасы для них, а также радиолокационные станции. В последующем Рособоронэкспорт осуществлял поставки египетской стороне зенитно-ракетных установок, зенитных самоходных установок, вертолетов марки Ми, истребителей марки МиГ, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. 23 июня 2009 года в Каире в ходе официального визита президента России Дмитрия Медведева был подписан Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Египтом, в том числе предусматривающий развитие военно-технического сотрудничества. С марта 2005 года действует совместная Российско-Египетская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. В Египте работает представительство Государственной корпорации "Ростех", обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. С 2015 года проводятся совместные учения Черноморского флота России и военно-морских сил Египта "Мост дружбы". В очередной раз они состоялись 6-10 апреля 2025 года. В октябре – ноябре 2019 года впервые прошли совместные учения ПВО "Стрела Дружбы". Укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования. Интерес египетских студентов к российскому образованию стимулирует и межвузовское сотрудничество. В настоящее время между университетами РФ и Египта действует 118 соглашений и меморандумов в области науки и высшего образования. Среди примеров активного взаимодействия двух стран – открытые в Каире филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ), в которых обучаются более 750 студентов. Вузы готовят для Египта высококвалифицированных специалистов в области медицины. Филиал КФУ, помимо подготовки кадров по медицинским специальностям, реализовывает магистерские программы по менеджменту и программной инженерии. Минобрнауки России работает над реализацией инициативы египетской стороны о расширении возможностей подготовки специалистов для атомной отрасли на территории Египта. На текущий момент ряд российских университетов реализуют совместную магистерскую программу "Ядерная физика и технологии" с Высшим советом университетов Египта. Осуществляется сотрудничество по инженерным, фармакологическим и стоматологическим специальностям на базе Частного Египетско-Российского Университета и ряда ведущих университетов России. Ведется также активная работа по популяризации русского языка среди граждан Египта. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина совместно с компанией "Медиа Араб Групп" по производству и маркетингу СМИ открыл Центр русского языка в Каире. Центр дает возможность выпускникам египетских школ пройти курсы русского языка для дальнейшего поступления в вузы России. По линии Минпросвещения России в Египте действует международный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы на русском языке в зарубежных школах. В Египте действует Центр египтологических исследований РАН, который в тесном сотрудничестве с министерством по делам древностей АРЕ и другими египетскими учреждениями ведет археологические исследования. Долгие годы динамично развивалось сотрудничество двух стран в области туризма. Россия по числу приезжающих в Египет туристов занимала первое место. 6 ноября 2015 года полеты российских самолетов в Египет были приостановлены после катастрофы российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. После этого была проведена большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. В апреле 2018 года было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом. В 2021 году были возобновлены чартерные рейсы на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По данным посла России в Египте Георгия Борисенко, за 2024 год Египет посетило примерно 1,6 млн российских туристов.

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