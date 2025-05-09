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Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, заявил Си Цзиньпин - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T06:26+0300
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ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь", - приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные во время встречи с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Си Цзиньпина, столкнувшись 80 лет назад с милитаризмом и нацизмом, армии и народы Китая и России, объединив усилия, сражались плечом к плечу, вписав незабываемую главу в историю.
"Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.
Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь
ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь", - приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные во время встречи с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Си Цзиньпина, столкнувшись 80 лет назад с милитаризмом и нацизмом, армии и народы Китая и России, объединив усилия, сражались плечом к плечу, вписав незабываемую главу в историю.
"Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.
Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.