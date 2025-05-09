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Межгосударственные отношения России и Таджикистана
Межгосударственные отношения России и Таджикистана - 09.05.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит парад Победы в Москве. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T07:57+0300
2025-05-09T07:57+0300
2025-05-09T07:57+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит парад Победы в Москве.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Таджикистана.
Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.
Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.
Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Налажен плотный политический диалог как в двустороннем формате, так и "на площадках" многосторонних организаций и региональных интеграционных объединений с участием России и Таджикистана.
Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года). Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27-28 сентября 2018 года, 14-15 июня 2019 года и 28 июня 2022 года).
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.
21-22 ноября 2023 года Эмомали Рахмон вновь посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого прошли его переговоры с президентом России Владимир Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года, в октябре 2017 года, в мае и декабре 2021 года, в мае 2022 года.
1 сентября 2022 года президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.
13 октября 2022 года в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Садыра Жапарова, в ходе которой обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на таджикско-киргизской границе.
26-27 декабря 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимал участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.
9 мая 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
13 октября 2023 года Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу "на полях" саммита глав государств – участников СНГ в Бишкеке (Киргизия).
25-26 декабря 2023 года Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
21-22 февраля 2024 года Эмомали Рахмон посетил церемонию открытия первого международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани.
9 мая 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После окончания военного парада Рахмон принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В тот же день Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу в Кремле.
8 октября 2024 года Эмомали Рахмон принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ в Москве.
11 октября президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном "на полях" Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
24 декабря 2024 года Владимир Путин провел переговоры с Эмомали Рахмоном, который находился в России с рабочим визитом. 25 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, проходившей в Ленинградской области.
15-17 марта 2025 года Эмомали Рахмон посетил Москву с официальным визитом. 15 марта Рахмон провел неформальную встречу с Владимиром Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. 17 марта состоялась встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном в Кремле. Кроме того, Владимир Путин и Эмомали Рахмон по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Налажен плотный межправительственный диалог.
9 июля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода провели встречу "на полях" XIV международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
12-13 декабря 2024 года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетил Москву для участия в заседаниях Совета глав правительств государств – участников СНГ и Евразийского межправительственного совета.
7 июня 2024 года первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров встретился с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Хокимом Холикзодой в рамках Петербургского международного экономического форума.
4 октября 2024 года в Душанбе с рабочим визитом прибыл зампред правительства России Марат Хуснуллин. Он провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой и принял участие в очередном заседании межправительственной комиссии двух стран. В этот же день Марат Хуснуллин был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
29 ноября 2024 года первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве.
25 апреля 2025 года Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, в ходе визита последнего в Москву.
Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.
В 2024 году главы внешнеполитических ведомств встречались 2 марта в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума, 12 апреля в Минске "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ, 21 мая в Астане (Казахстан) "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников ШОС, 21 июня "на полях" Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате (Казахстан), 7 октября в Москве "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ.
13 февраля 2025 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил Россию с официальным визитом.
11 апреля состоялась очередная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, в том числе с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, в Алма-Ате (Казахстан).
Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.
3 мая 2024 года делегация России во главе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом посетила Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Шолбан Кара-оол приняли участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также состоялись официальные встречи в парламенте Таджикистана, где выступил заместитель председателя Госдумы.
3 июня 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали провели встречу на полях заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Алма-Ате (Казахстан).
11-12 июля 2024 года председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зокирзода Махмадтоир Зоир принял участие в работе Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
10-11 октября 2024 года в Душанбе состоялся официальный визит делегации верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая приняла участие в работе Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". В рамках визита состоялась встреча Валентины Матвиенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой.
21-22 ноября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали "на полях" заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
9 декабря 2024 председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зоир Зокирзода посетил Москву для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и очередном пленарном заседании Ассамблеи ОДКБ. Махмадтоир Зоир Зокирзода также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
17 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали "на полях" Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств двух стран.
Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.
Россия занимает лидирующую позицию среди всех торговых партнеров Таджикистана с долей более 20% в товарообороте республики. В 2024 году взаимная торговля между Россией и Таджикистаном выросла на 19,8% и составила 1,79 миллиарда долларов. По словам посла РФ в республике Семена Григорьева, в Таджикистане традиционно высок спрос на российские нефтепродукты, лес, химическую продукцию и металлы. Кроме того, российские потребительские товары занимают лидирующие позиции на таджикском рынке – в 2024 году существенно возросли поставки продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и бумаги. Ежегодно растет торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Таджикистаном. В 2024 году товарооборот увеличился на 5%. За январь-февраль 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 23 миллиардов рублей.
Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам 2024 года превысила 96%. Ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка, а также решаются вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана.
В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 4 октября 2024 года в Душанбе состоялось очередное заседание межправительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, по итогам которого была подписана программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Таджикистана до 2027 года. С целью наращивания объемов взаимной торговли в настоящее время сторонами разрабатывается межправительственный план мероприятий до 2030 года.
В Душанбе открыто Торговое представительство Российской Федерации.
Россия и Таджикистан развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 российских регионов развивают деловые связи с административно-территориальными образованиями Таджикистана на основе подписанных межрегиональных соглашений, меморандумов и документов о сотрудничестве в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс и др.
Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана.
Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 миллиарда долларов, на таджикистанском рынке работает более 300 предприятий с российским участием.
В настоящее время российские компании реализуют в Таджикистане более 30 крупных проектов на общую сумму около 790 миллиардов рублей.
С 2022 года функционирует Российско-таджикский деловой совет.
По итогам 2023 года в его состав вошли более 250 предпринимателей из обеих стран, работающих в сфере энергетике, инвестициях, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, легкой промышленности, строительстве, здравоохранении, банковской сфере, туризме и спорте.
По данным заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, в 2024 году совет совместно с деловыми кругами России и Таджикистана успешно проводил работу над 30 проектами в сфере высоких технологий. Общая стоимость проектов составляет 3,7 миллиарда рублей.
В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве.
Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана.
Дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпром нефть – Таджикистан" занимается реализацией российских нефтепродуктов в стране.
Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний "БТК" реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла: от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Были открыты швейные фабрики в Душанбе и Худжанде.
На рынке высоких технологий Таджикистана активно работает крупная российская компания "Мегафон Таджикистан" (ЗАО "ТТ мобайл").
В ноябре 2024 года в Душанбе открылся первый официальный дилер LADA.
В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2022 году между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана, "Росатомом" и Центральным проектно-технологическим институтом был заключен трехсторонний контракт на разработку документации и реабилитацию урановых отвалов и хвостохранилищ на промплощадке "Табошар" в Таджикистане. В 2023 году рекультивация площадки была выполнена в полном объеме. В марте 2025 года по итогам переговоров президентов России и Таджикистана была достигнута договоренность о реализации совместно с "Росатомом" второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.
В рамках предварительной договоренности с корпорацией "Росатом" принято решение о проработке вопроса создания центра ядерной медицины в Таджикистане. Разработана и утверждена "дорожная карта" о создании данного центра.
В июне 2023 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования мирного космоса. В декабре 2024 года соглашение было ратифицировано Государственной Думой, Советом Федерации и президентом России Владимиром Путиным.
Россия и Таджикистан создают совместный индустриальный парк, который к 2030 году позволит кратно увеличить товарооборот между странами. 17 марта 2024 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир подписали межправительственное соглашение, закрепляющее основные условия реализации проекта. Площадка, которая предполагается на территории и на базе завода "Таджиктекстильмаш" в Душанбе, будет находится под российским управлением, при этом его резидентами на преференциальных условиях смогут стать российские и иностранные компании.
Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, где сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма.
С 2014 года реализуется программа модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно на безвозмездной основе обучение в России проходят порядка около 500-1000 таджикских военнослужащих.
С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России. 16 октября 2004 года подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Тем самым российская 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане теперь преобразована в российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе и имеет дивизионную структуру – более 10 тысяч военнослужащих.
В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.
Российские военнослужащие круглосуточно осуществляют постоянный мониторинг границы Таджикистана и Афганистана. Наблюдение осуществляется при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок, находящихся в распоряжении российских военных.
На территории Таджикистана находится оптико-электронный комплекс "Окно" системы контроля космического пространства. "Окно" действует в интересах Воздушно-космических сил России.
В апреле 2021 года было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок.
По состоянию на 2022 год республике на безвозмездной основе передано военного и военно-технического имущества на сумму более 12 миллиардов рублей. Это танки, артиллерийские системы, вертолеты, беспилотники и стрелковое вооружение.
В марте 2025 года по итогам российско-таджикистанских переговоров на высшем уровне была принята Программа стратегического партнерства РФ и Таджикистана в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы. Соответствующими документами обменялись главы оборонных ведомств двух стран.
Россия традиционно занимает лидирующие места среди стран-доноров международного сообщества, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану. С 2013 года действует программа школьного питания – крупнейший проект Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане, финансируемый правительством Российской Федерации. В рамках данной программы полноценное горячее питание на регулярной основе получают около 450 тысяч учащихся 1-4 классов двух тысяч школ в 53 районах и городах республики.
Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане.
В российских вузах по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах и совместных образовательных организациях, обучается свыше 35 тысяч таджикистанских студентов и аспирантов. Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации – 1000 человек.
В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет.
В Таджикистане 60 школ ведут обучение только на русском языке, еще 178 школ имеют в своем составе русские классы. В настоящее время более 120 тысяч таджикских школьников получают образование на русском языке, у остальных он есть в списке учебных предметов.
Реализуется совместный проект школьного обучения на русском языке в пяти в городах Душанбе, Турсунзаде, Бохтаре, Худжанде и Кулябе, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысячи учеников.
В Таджикистане действует международный гуманитарный проект министерства просвещения России: "Российский учитель за рубежом", в рамках которого в настоящее время в стране работают более 120 преподавателей (они направляются преимущественно в школы отдаленных районов Таджикистана), "Сила ума", благодаря которому по передовой образовательной программе учителя – участники проекта проводят для учащихся Таджикистана дополнительные занятия по математике и физике.
Достигнута договоренность о строительстве Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. Его учредителями выступили Минпросвещения России, Минобрнауки Таджикистана и образовательный фонд "Талант и успех". 17 марта 2025 года президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии начала строительства центра. Объект – аналог российского проекта "Сириус" – рассчитан на 500 учащихся, 300 из которых получат возможность проживать в кампусе, и должен быть завершен в 2027 году.
В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир".
В Душанбе действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.
Активно развиваются контакты в культурной сфере.
С 23 по 27 сентября 2024 года в Таджикистане прошли мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", который направлен на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка.
С 16 по 18 октября 2024 года в Таджикистане прошли Дни российского кино. Мероприятие организовано "Роскино" при поддержке Минкультуры России.
В декабре было подписано соглашение о строительстве театра Маяковского в Душанбе.
В январе 2025 года соглашение было ратифицировано Государственной Думой и Советом Федерации РФ, в феврале – президентом России Владимиром Путиным. 17 марта 2025 года Владимир Путин и Эмомали Рахмон по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии начала строительства Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Проект должен быть закончен в декабре 2026 года. Пространство театра рассчитано на единовременное присутствие 500 зрителей.
Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.
Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет.
В настоящее время, по разным оценкам, в России находится около 1,5 миллиона мигрантов из Таджикистана.
Таджикистан по объемам денежных переводов физических лиц из России в страны постсоветского пространства традиционно находится на лидирующих позициях.
По данным Всемирного банка, в 2024 году денежные переводы мигрантов составляли 45% ВВП Таджикистана.
Развивается сотрудничество в области туризма. По итогам 2024 года количество туристов из России, посетивших Таджикистан, составило порядка 334,5 тысячи человек.
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, МОСКВА, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации, Росатом
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит парад Победы в Москве.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Таджикистана.
Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.
Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.
Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Налажен плотный политический диалог как в двустороннем формате, так и "на площадках" многосторонних организаций и региональных интеграционных объединений с участием России и Таджикистана.
Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года). Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27-28 сентября 2018 года, 14-15 июня 2019 года и 28 июня 2022 года).
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.
21-22 ноября 2023 года Эмомали Рахмон вновь посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого прошли его переговоры с президентом России Владимир Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года, в октябре 2017 года, в мае и декабре 2021 года, в мае 2022 года.
1 сентября 2022 года президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.
13 октября 2022 года в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Садыра Жапарова, в ходе которой обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на таджикско-киргизской границе.
26-27 декабря 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимал участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.
9 мая 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
13 октября 2023 года Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу "на полях" саммита глав государств – участников СНГ в Бишкеке (Киргизия).
25-26 декабря 2023 года Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
21-22 февраля 2024 года Эмомали Рахмон посетил церемонию открытия первого международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани.
9 мая 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После окончания военного парада Рахмон принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В тот же день Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу в Кремле.
8 октября 2024 года Эмомали Рахмон принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ в Москве.
11 октября президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном "на полях" Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
24 декабря 2024 года Владимир Путин провел переговоры с Эмомали Рахмоном, который находился в России с рабочим визитом. 25 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, проходившей в Ленинградской области.
15-17 марта 2025 года Эмомали Рахмон посетил Москву с официальным визитом. 15 марта Рахмон провел неформальную встречу с Владимиром Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. 17 марта состоялась встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном в Кремле. Кроме того, Владимир Путин и Эмомали Рахмон по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Налажен плотный межправительственный диалог.
9 июля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода провели встречу "на полях" XIV международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
12-13 декабря 2024 года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетил Москву для участия в заседаниях Совета глав правительств государств – участников СНГ и Евразийского межправительственного совета.
7 июня 2024 года первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров встретился с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Хокимом Холикзодой в рамках Петербургского международного экономического форума.
4 октября 2024 года в Душанбе с рабочим визитом прибыл зампред правительства России Марат Хуснуллин. Он провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой и принял участие в очередном заседании межправительственной комиссии двух стран. В этот же день Марат Хуснуллин был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
29 ноября 2024 года первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве.
25 апреля 2025 года Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, в ходе визита последнего в Москву.
Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.
В 2024 году главы внешнеполитических ведомств встречались 2 марта в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума, 12 апреля в Минске "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ, 21 мая в Астане (Казахстан) "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников ШОС, 21 июня "на полях" Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате (Казахстан), 7 октября в Москве "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ.
13 февраля 2025 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил Россию с официальным визитом.
11 апреля состоялась очередная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, в том числе с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, в Алма-Ате (Казахстан).
Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.
3 мая 2024 года делегация России во главе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом посетила Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Шолбан Кара-оол приняли участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также состоялись официальные встречи в парламенте Таджикистана, где выступил заместитель председателя Госдумы.
3 июня 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали провели встречу на полях заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Алма-Ате (Казахстан).
11-12 июля 2024 года председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зокирзода Махмадтоир Зоир принял участие в работе Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
10-11 октября 2024 года в Душанбе состоялся официальный визит делегации верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая приняла участие в работе Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". В рамках визита состоялась встреча Валентины Матвиенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой.
21-22 ноября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали "на полях" заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
9 декабря 2024 председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зоир Зокирзода посетил Москву для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и очередном пленарном заседании Ассамблеи ОДКБ. Махмадтоир Зоир Зокирзода также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
17 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали "на полях" Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств двух стран.
Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.
Россия занимает лидирующую позицию среди всех торговых партнеров Таджикистана с долей более 20% в товарообороте республики. В 2024 году взаимная торговля между Россией и Таджикистаном выросла на 19,8% и составила 1,79 миллиарда долларов. По словам посла РФ в республике Семена Григорьева, в Таджикистане традиционно высок спрос на российские нефтепродукты, лес, химическую продукцию и металлы. Кроме того, российские потребительские товары занимают лидирующие позиции на таджикском рынке – в 2024 году существенно возросли поставки продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и бумаги. Ежегодно растет торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Таджикистаном. В 2024 году товарооборот увеличился на 5%. За январь-февраль 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 23 миллиардов рублей.
Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам 2024 года превысила 96%. Ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка, а также решаются вопросы более широкого использования карт "Мир" на территории Таджикистана.
В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 4 октября 2024 года в Душанбе состоялось очередное заседание межправительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, по итогам которого была подписана программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Таджикистана до 2027 года. С целью наращивания объемов взаимной торговли в настоящее время сторонами разрабатывается межправительственный план мероприятий до 2030 года.
В Душанбе открыто Торговое представительство Российской Федерации.
Россия и Таджикистан развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 российских регионов развивают деловые связи с административно-территориальными образованиями Таджикистана на основе подписанных межрегиональных соглашений, меморандумов и документов о сотрудничестве в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс и др.
Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана.
Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 миллиарда долларов, на таджикистанском рынке работает более 300 предприятий с российским участием.
В настоящее время российские компании реализуют в Таджикистане более 30 крупных проектов на общую сумму около 790 миллиардов рублей.
С 2022 года функционирует Российско-таджикский деловой совет.
По итогам 2023 года в его состав вошли более 250 предпринимателей из обеих стран, работающих в сфере энергетике, инвестициях, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, легкой промышленности, строительстве, здравоохранении, банковской сфере, туризме и спорте.
По данным заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, в 2024 году совет совместно с деловыми кругами России и Таджикистана успешно проводил работу над 30 проектами в сфере высоких технологий. Общая стоимость проектов составляет 3,7 миллиарда рублей.
В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве.
Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана.
Дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпром нефть – Таджикистан" занимается реализацией российских нефтепродуктов в стране.
Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний "БТК" реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла: от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Были открыты швейные фабрики в Душанбе и Худжанде.
На рынке высоких технологий Таджикистана активно работает крупная российская компания "Мегафон Таджикистан" (ЗАО "ТТ мобайл").
В ноябре 2024 года в Душанбе открылся первый официальный дилер LADA.
В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2022 году между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана, "Росатомом" и Центральным проектно-технологическим институтом был заключен трехсторонний контракт на разработку документации и реабилитацию урановых отвалов и хвостохранилищ на промплощадке "Табошар" в Таджикистане. В 2023 году рекультивация площадки была выполнена в полном объеме. В марте 2025 года по итогам переговоров президентов России и Таджикистана была достигнута договоренность о реализации совместно с "Росатомом" второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.
В рамках предварительной договоренности с корпорацией "Росатом" принято решение о проработке вопроса создания центра ядерной медицины в Таджикистане. Разработана и утверждена "дорожная карта" о создании данного центра.
В июне 2023 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования мирного космоса. В декабре 2024 года соглашение было ратифицировано Государственной Думой, Советом Федерации и президентом России Владимиром Путиным.
Россия и Таджикистан создают совместный индустриальный парк, который к 2030 году позволит кратно увеличить товарооборот между странами. 17 марта 2024 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир подписали межправительственное соглашение, закрепляющее основные условия реализации проекта. Площадка, которая предполагается на территории и на базе завода "Таджиктекстильмаш" в Душанбе, будет находится под российским управлением, при этом его резидентами на преференциальных условиях смогут стать российские и иностранные компании.
Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, где сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма.
С 2014 года реализуется программа модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно на безвозмездной основе обучение в России проходят порядка около 500-1000 таджикских военнослужащих.
С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России. 16 октября 2004 года подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Тем самым российская 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане теперь преобразована в российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе и имеет дивизионную структуру – более 10 тысяч военнослужащих.
В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.
Российские военнослужащие круглосуточно осуществляют постоянный мониторинг границы Таджикистана и Афганистана. Наблюдение осуществляется при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок, находящихся в распоряжении российских военных.
На территории Таджикистана находится оптико-электронный комплекс "Окно" системы контроля космического пространства. "Окно" действует в интересах Воздушно-космических сил России.
В апреле 2021 года было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок.
По состоянию на 2022 год республике на безвозмездной основе передано военного и военно-технического имущества на сумму более 12 миллиардов рублей. Это танки, артиллерийские системы, вертолеты, беспилотники и стрелковое вооружение.
В марте 2025 года по итогам российско-таджикистанских переговоров на высшем уровне была принята Программа стратегического партнерства РФ и Таджикистана в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы. Соответствующими документами обменялись главы оборонных ведомств двух стран.
Россия традиционно занимает лидирующие места среди стран-доноров международного сообщества, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану. С 2013 года действует программа школьного питания – крупнейший проект Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане, финансируемый правительством Российской Федерации. В рамках данной программы полноценное горячее питание на регулярной основе получают около 450 тысяч учащихся 1-4 классов двух тысяч школ в 53 районах и городах республики.
Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане.
В российских вузах по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах и совместных образовательных организациях, обучается свыше 35 тысяч таджикистанских студентов и аспирантов. Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации – 1000 человек.
В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет.
В Таджикистане 60 школ ведут обучение только на русском языке, еще 178 школ имеют в своем составе русские классы. В настоящее время более 120 тысяч таджикских школьников получают образование на русском языке, у остальных он есть в списке учебных предметов.
Реализуется совместный проект школьного обучения на русском языке в пяти в городах Душанбе, Турсунзаде, Бохтаре, Худжанде и Кулябе, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысячи учеников.
В Таджикистане действует международный гуманитарный проект министерства просвещения России: "Российский учитель за рубежом", в рамках которого в настоящее время в стране работают более 120 преподавателей (они направляются преимущественно в школы отдаленных районов Таджикистана), "Сила ума", благодаря которому по передовой образовательной программе учителя – участники проекта проводят для учащихся Таджикистана дополнительные занятия по математике и физике.
Достигнута договоренность о строительстве Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. Его учредителями выступили Минпросвещения России, Минобрнауки Таджикистана и образовательный фонд "Талант и успех". 17 марта 2025 года президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии начала строительства центра. Объект – аналог российского проекта "Сириус" – рассчитан на 500 учащихся, 300 из которых получат возможность проживать в кампусе, и должен быть завершен в 2027 году.
В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир".
В Душанбе действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.
Активно развиваются контакты в культурной сфере.
С 23 по 27 сентября 2024 года в Таджикистане прошли мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", который направлен на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка.
С 16 по 18 октября 2024 года в Таджикистане прошли Дни российского кино. Мероприятие организовано "Роскино" при поддержке Минкультуры России.
В декабре было подписано соглашение о строительстве театра Маяковского в Душанбе.
В январе 2025 года соглашение было ратифицировано Государственной Думой и Советом Федерации РФ, в феврале – президентом России Владимиром Путиным. 17 марта 2025 года Владимир Путин и Эмомали Рахмон по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии начала строительства Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Проект должен быть закончен в декабре 2026 года. Пространство театра рассчитано на единовременное присутствие 500 зрителей.
Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.
Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет.
В настоящее время, по разным оценкам, в России находится около 1,5 миллиона мигрантов из Таджикистана.
Таджикистан по объемам денежных переводов физических лиц из России в страны постсоветского пространства традиционно находится на лидирующих позициях.
По данным Всемирного банка, в 2024 году денежные переводы мигрантов составляли 45% ВВП Таджикистана.
Развивается сотрудничество в области туризма. По итогам 2024 года количество туристов из России, посетивших Таджикистан, составило порядка 334,5 тысячи человек.