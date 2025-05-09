https://1prime.ru/20250509/rumyniya-857424480.html

В Румынии утвердили итоги первого тура президентских выборов

В Румынии утвердили итоги первого тура президентских выборов - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Румынии утвердили итоги первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T14:38+0300

2025-05-09T14:38+0300

2025-05-09T14:38+0300

румыния

кэлин джеорджеску

конституционный суд

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/37/841393754_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0781b609c87dd53dd39258fd7fe4eef7.jpg

КИШИНЕВ, 9 мая - ПРАЙМ. Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. "Конституционные судьи единогласно постановили: отклонить как необоснованное ходатайства об аннулировании выборов президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года, сформулированного Себастьяном-Константином Попеску; подтвердить и утвердить результаты выборов на должность президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда Румынии. В решении также оговаривается, что второй тур голосования по выборам президента Румынии будет организован в воскресенье, 18 мая 2025 года. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://1prime.ru/20250506/simion-857335954.html

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, кэлин джеорджеску, конституционный суд, выборы