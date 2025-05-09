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Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы" - 09.05.2025, ПРАЙМ
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"
Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T00:21+0300
2025-05-09T00:21+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании.
Победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках, которые в этот момент будут находиться в пути.
Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы".
Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст акта о капитуляции Германии.
В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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бизнес, москва, германия, ржд
Бизнес, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, РЖД
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"
Поезда РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы"
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании.
Победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках, которые в этот момент будут находиться в пути.
Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы".
Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст акта о капитуляции Германии.
В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.