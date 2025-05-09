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Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"
Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие" - 09.05.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"
Великобритания ввела санкции против российской страховой компании "Согласие", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:44+0300
2025-05-09T09:44+0300
2025-05-09T09:44+0300
великобритания
россия
санкции против рф
страховая компания
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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской страховой компании "Согласие", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Следующие наименования были добавлены в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на оказание трастовых услуг: …страховая компания "Согласие", - сказано там. Причиной введения рестрикций указывается "участие в получении выгоды от правительства России или его поддержка путем ведения деятельности в секторе стратегической важности" для РФ, а именно в секторе финансовых услуг.
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великобритания, россия, санкции против рф, страховая компания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ, страховая компания
Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"
Великобритания ввела санкции против страховой компании "Согласие"
МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской страховой компании "Согласие", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Следующие наименования были добавлены в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на оказание трастовых услуг: …страховая компания "Согласие", - сказано там.
Причиной введения рестрикций указывается "участие в получении выгоды от правительства России или его поддержка путем ведения деятельности в секторе стратегической важности" для РФ, а именно в секторе финансовых услуг.
ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая