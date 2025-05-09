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Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"

Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие" - 09.05.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"

Великобритания ввела санкции против российской страховой компании "Согласие", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T09:44+0300

2025-05-09T09:44+0300

2025-05-09T09:44+0300

великобритания

россия

санкции против рф

страховая компания

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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской страховой компании "Согласие", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Следующие наименования были добавлены в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на оказание трастовых услуг: …страховая компания "Согласие", - сказано там. Причиной введения рестрикций указывается "участие в получении выгоды от правительства России или его поддержка путем ведения деятельности в секторе стратегической важности" для РФ, а именно в секторе финансовых услуг.

https://1prime.ru/20250508/kallas-857400173.html

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великобритания, россия, санкции против рф, страховая компания