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Зеленский ввел санкции против 74 компаний из четырех стран
Зеленский ввел санкции против 74 компаний из четырех стран - 09.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 74 компаний из четырех стран
Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T20:42+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране. Упомянутые в документе предприятия работают в промышленном секторе и специализируются на ключевых отраслях, таких как авиационная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, производство комплектующих, оборонная промышленность и химическая продукция. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", "ИПК "Финвал", "Исетский Кузнечно-Механический Завод" (ИКМЗ), "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", "Группа компаний "Робоаэронавтика" (ООО "ГК Р-Аэро). Кроме того, под санкции попали "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова", "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС"). Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, юрлица, РФ, КНР, ИРАН
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте.
На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране. Упомянутые в документе предприятия работают в промышленном секторе и специализируются на ключевых отраслях, таких как авиационная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, производство комплектующих, оборонная промышленность и химическая продукция.
Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", "ИПК "Финвал", "Исетский Кузнечно-Механический Завод" (ИКМЗ), "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", "Группа компаний "Робоаэронавтика" (ООО "ГК Р-Аэро).
Кроме того, под санкции попали "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова", "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС").
Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"
Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.