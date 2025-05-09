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Сийярто сообщил о высылке из Венгрии украинских шпионов

Сийярто сообщил о высылке из Венгрии украинских шпионов - 09.05.2025, ПРАЙМ

Сийярто сообщил о высылке из Венгрии украинских шпионов

Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, заявил министр иностранных дел и... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T19:44+0300

2025-05-09T19:44+0300

2025-05-09T19:44+0300

происшествия

шпионы

высылка

украина

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БУДАПЕШТ, 9 мая - ПРАЙМ. Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.Он уточнил, что украинские власти начали "клевету против Венгрии" из-за того, что Будапешт всегда выступал против поставок оружия Киеву, и с началом конфликта "на Украине усилилась антивенгерская пропаганда". "Мы не можем терпеть, чтобы такие клеветнические действия постоянно предпринимались на Украине против Венгрии, против венгерского народа", - подчеркнул Сийярто. Глава венгерского МИД добавил, что список дипломатов, подлежащих депортации, был вручен послу Украины 9 мая. Ранее в пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта. Сийярто назвал соответствующие заявления пропагандой.

https://1prime.ru/20250507/siyyarto-857372385.html

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шпионы, высылка, украина