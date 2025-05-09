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Мировые СМИ ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые СМИ ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве
Мировые СМИ ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
Мировые СМИ ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве
Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T10:40+0300
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москва
рф
оаэ
владимир путин
youtube
sky news
bbc studios
день победы
парад
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принимает военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры. В прямом эфире мероприятие транслируют британские газеты Sun, Times и Telegraph, немецкая газета Welt, испанский телеканал RTVE. Французские телеканалы TF1 и BFMTV показывают в эфире кадры с парада, которые сопровождаются комментариями экспертов. На своих каналах в YouTube включения с трансляции ведут индийские газеты Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, телеканалы Times Now и CNBC TV 18. Трансляцию парада ведут британский телеканала Би-би-си, китайская газета South China Morning Post, панарабский канал "Аль-Арабия", катарский канал "Аль-Джазира", саудовский телеканал Asharq News, иранское агентство Мехр, ливанский телеканал "Аль-Маядин", арабоязычная версия Sky News, вещающая из ОАЭ. Финская газета Ilta-Sanomat и немецкий журнал Spiegel ведут текстовую трансляцию на своих сайтах. На своих страницах в социальной сети X трансляцию ведут британская газета Independent и телеканал Sky News. Текстовую и видеотрансляцию ведут на своих сайтах финская газета Helsingin Sanomat, французская газета Figaro, испанская газета Pais, британская Express. Ведущие японские телеканалы ведут трансляцию парада на Красной площади в YouTube. Это, в частности, Nippon TV, ANN News и TBS. Трансляцию в прямом эфире ведет также телеканал NHK. Турецкий канал AHaber показал в прямом эфире фрагмент парада во время репортажа корреспондента из Москвы. Трансляции, посвященные параду на Красной площади, ведут несколько новостных каналов в китайской версии приложения TikTok (Douyin). Количество зрителей трансляции на канале информационного портала "Гуаньча" после начала парада составляет 1,93 миллиона человек. Число зрителей трансляции, посвященной параду, на еще одном популярном новостном канале Kankan Xinwen в Douyin достигает 305 тысяч.
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рф
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москва, рф, оаэ, владимир путин, youtube, sky news, bbc studios, день победы, парад
МОСКВА, РФ, ОАЭ, Владимир Путин, YouTube, Sky News, BBC Studios, День Победы, парад
10:40 09.05.2025
 
Мировые СМИ ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве

Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принимает военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры.
В прямом эфире мероприятие транслируют британские газеты Sun, Times и Telegraph, немецкая газета Welt, испанский телеканал RTVE. Французские телеканалы TF1 и BFMTV показывают в эфире кадры с парада, которые сопровождаются комментариями экспертов.
На своих каналах в YouTube включения с трансляции ведут индийские газеты Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, телеканалы Times Now и CNBC TV 18.
Трансляцию парада ведут британский телеканала Би-би-си, китайская газета South China Morning Post, панарабский канал "Аль-Арабия", катарский канал "Аль-Джазира", саудовский телеканал Asharq News, иранское агентство Мехр, ливанский телеканал "Аль-Маядин", арабоязычная версия Sky News, вещающая из ОАЭ.
Финская газета Ilta-Sanomat и немецкий журнал Spiegel ведут текстовую трансляцию на своих сайтах.
На своих страницах в социальной сети X трансляцию ведут британская газета Independent и телеканал Sky News. Текстовую и видеотрансляцию ведут на своих сайтах финская газета Helsingin Sanomat, французская газета Figaro, испанская газета Pais, британская Express.
Ведущие японские телеканалы ведут трансляцию парада на Красной площади в YouTube. Это, в частности, Nippon TV, ANN News и TBS. Трансляцию в прямом эфире ведет также телеканал NHK.
Турецкий канал AHaber показал в прямом эфире фрагмент парада во время репортажа корреспондента из Москвы.
Трансляции, посвященные параду на Красной площади, ведут несколько новостных каналов в китайской версии приложения TikTok (Douyin). Количество зрителей трансляции на канале информационного портала "Гуаньча" после начала парада составляет 1,93 миллиона человек.
Число зрителей трансляции, посвященной параду, на еще одном популярном новостном канале Kankan Xinwen в Douyin достигает 305 тысяч.
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