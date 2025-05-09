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Reuters узнало, с кем еще США могут подписать торговое соглашение

Reuters узнало, с кем еще США могут подписать торговое соглашение - 09.05.2025, ПРАЙМ

Reuters узнало, с кем еще США могут подписать торговое соглашение

Индия, а также Япония могут стать следующими после Великобритании странами, с которыми США заключат соглашение об условиях взаимной торговли, передает агентство | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T13:29+0300

2025-05-09T13:29+0300

2025-05-09T13:29+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Индия, а также Япония могут стать следующими после Великобритании странами, с которыми США заключат соглашение об условиях взаимной торговли, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что новый заключённый внешнеторговый договор с Британией открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки страны. "После Великобритании Индия и Япония - следующие две страны в очереди на заключение соглашения", - говорится в материале агентства. При этом пока больше определённости насчёт именно Индии, следует из сообщения. Так, Рейтер отмечает, что делегация индийских чиновников, вероятно, посетит США позднее в мае для продолжения переговоров. А что касается деталей, то, по информации источников агентства, Индия предложила сократить разницу в таможенных пошлинах с США - почти с 13% до менее чем 4% - в обмен на освобождение от уже введённых и потенциальных повышенных пошлин. Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, Индия предложила Штатам преференциальный доступ почти для 90% товаров, импортируемых из США, включая снижение пошлин. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что страны договорились о базовых принципах будущего соглашения. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, договор США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами. США - крупнейший торговый партнер Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении торговых партнеров Штатов. В частности, пошлина на импорт товаров из Индии составила 26%.

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мировая экономика, индия, сша, япония, дональд трамп