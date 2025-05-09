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Срок, отведенный Nord Stream 2 для выплаты кредиторам, истёк 9 мая

Срок, отведенный Nord Stream 2 для выплаты кредиторам, истёк 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ

Срок, отведенный Nord Stream 2 для выплаты кредиторам, истёк 9 мая

Срок, отведенный судом швейцарского кантона Цуг оператору газопровода "Северный поток 2" для выплаты его мелким кредиторам, истёк 9 мая. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T01:15+0300

2025-05-09T01:15+0300

2025-05-09T01:15+0300

газ

энергетика

европа

балтийское море

рф

дмитрий песков

северный поток - 2

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ЖЕНЕВА, 9 мая - ПРАЙМ. Срок, отведенный судом швейцарского кантона Цуг оператору газопровода "Северный поток 2" для выплаты его мелким кредиторам, истёк 9 мая. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. На сегодняшний день он истёк, но ещё неизвестно, выплатила ли компания свои долги, и будет ли этот срок ещё продлён. Источник, близкий к делу, сообщил РИА Новости, что суд кантона Цуг на этой неделе опубликует заявление по этому поводу. В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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балтийское море

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газ, европа, балтийское море, рф, дмитрий песков, северный поток - 2