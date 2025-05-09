Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250509/starmer-857432067.html
СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером
СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером - 09.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером
Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении,... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T20:37+0300
2025-05-09T20:37+0300
политика
кир стармер
лейбористы
недовольство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_901a7172118984fdea882a62c20542dc.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на комментарии депутатов. На прошедших 1 мая в стране местных выборах Reform UK получила контроль над 10 из 23 местных советов и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов. Ранее у партии не было ни одного мандата в местных органах. "Депутаты-лейбористы заявили, что Стармер пропал и отсутствует на поле боя после провала на местных выборах на прошлой неделе", - пишет газета. Так, неназванные депутаты заявили изданию, что в среду Стармер не пришел на встречу с парламентариями из своей партии, несмотря на сокрушительную победу правопопулистской партии Reform UK на прошедших местных выборах. Вместо этого на встречу пришел другой член правительства - Пэт Макфадден, - что вызвало негодование среди парламентариев. "У партии теперь нет лидера, нет никого, кто мог бы возглавить партию", - отметил один из лейбористов. Еще один член парламента обвинил Стармера в том, что он тратит слишком много времени на внешнюю политику на фоне кризиса во внутренней политике. "Он (Стармер - ред.) слишком занят иностранными делами. С этим согласны все", - уточнил член парламента. В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, партия лидирует над традиционными парламентскими партиями и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что по результатам опроса Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии - пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.
https://1prime.ru/20250509/sanktsii-857418911.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4468bea359407f55c1f27257879753eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кир стармер, лейбористы, недовольство
Политика, Кир Стармер, лейбористы, Недовольство
20:37 09.05.2025
 
СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером

Telegraph: лейбористы недовольны Стармером из-за его внутренней политики

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на комментарии депутатов.
На прошедших 1 мая в стране местных выборах Reform UK получила контроль над 10 из 23 местных советов и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов. Ранее у партии не было ни одного мандата в местных органах.
"Депутаты-лейбористы заявили, что Стармер пропал и отсутствует на поле боя после провала на местных выборах на прошлой неделе", - пишет газета.
Так, неназванные депутаты заявили изданию, что в среду Стармер не пришел на встречу с парламентариями из своей партии, несмотря на сокрушительную победу правопопулистской партии Reform UK на прошедших местных выборах. Вместо этого на встречу пришел другой член правительства - Пэт Макфадден, - что вызвало негодование среди парламентариев.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"
09:44
"У партии теперь нет лидера, нет никого, кто мог бы возглавить партию", - отметил один из лейбористов.
Еще один член парламента обвинил Стармера в том, что он тратит слишком много времени на внешнюю политику на фоне кризиса во внутренней политике.
"Он (Стармер - ред.) слишком занят иностранными делами. С этим согласны все", - уточнил член парламента.
В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, партия лидирует над традиционными парламентскими партиями и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что по результатам опроса Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии - пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.
 
ПолитикаКир СтармерлейбористыНедовольство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала