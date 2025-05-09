https://1prime.ru/20250509/starmer-857432067.html

СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером

СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером - 09.05.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, почему лейбористы недовольны Стармером

Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении,... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T20:37+0300

2025-05-09T20:37+0300

2025-05-09T20:37+0300

политика

кир стармер

лейбористы

недовольство

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британские парламентарии-лейбористы недовольны премьером Соединенного Королевства Киром Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении, сообщает газета Telegraph со ссылкой на комментарии депутатов. На прошедших 1 мая в стране местных выборах Reform UK получила контроль над 10 из 23 местных советов и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов. Ранее у партии не было ни одного мандата в местных органах. "Депутаты-лейбористы заявили, что Стармер пропал и отсутствует на поле боя после провала на местных выборах на прошлой неделе", - пишет газета. Так, неназванные депутаты заявили изданию, что в среду Стармер не пришел на встречу с парламентариями из своей партии, несмотря на сокрушительную победу правопопулистской партии Reform UK на прошедших местных выборах. Вместо этого на встречу пришел другой член правительства - Пэт Макфадден, - что вызвало негодование среди парламентариев. "У партии теперь нет лидера, нет никого, кто мог бы возглавить партию", - отметил один из лейбористов. Еще один член парламента обвинил Стармера в том, что он тратит слишком много времени на внешнюю политику на фоне кризиса во внутренней политике. "Он (Стармер - ред.) слишком занят иностранными делами. С этим согласны все", - уточнил член парламента. В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, партия лидирует над традиционными парламентскими партиями и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что по результатам опроса Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии - пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.

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кир стармер, лейбористы, недовольство