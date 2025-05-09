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Степашин назвал основные задачи России на ближайшее будущее
Степашин назвал основные задачи России на ближайшее будущее - 09.05.2025, ПРАЙМ
Степашин назвал основные задачи России на ближайшее будущее
Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T07:14+0300
2025-05-09T07:14+0300
2025-05-09T07:14+0300
россия
экономика
общество
рф
москва
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных вопросов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Во-первых, наша ближайшая и очень важная задача - это победа в СВО. Во-вторых, укрепление нашей обороноспособности и безопасности", - сказал он.
Степашин отметил, что еще одно важное направление - решение демографических и социальных вопросов, о которых говорит президент РФ Владимир Путин.
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россия, общество , рф, москва, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин
Степашин назвал основные задачи России на ближайшее будущее
Степашин назвал победу в СВО главной задачей России на ближайшее будущее
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Среди основных задач России на ближайшее будущее - победа в СВО, укрепление обороноспособности и безопасности, а также решение демографических и социальных вопросов, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Во-первых, наша ближайшая и очень важная задача - это победа в СВО. Во-вторых, укрепление нашей обороноспособности и безопасности", - сказал он.
Степашин отметил, что еще одно важное направление - решение демографических и социальных вопросов, о которых говорит президент РФ Владимир Путин.