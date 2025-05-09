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"Ни одну не подбили". Новая "адская машина" ВС РФ вызвала зависть у США - 09.05.2025, ПРАЙМ
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"Ни одну не подбили". Новая "адская машина" ВС РФ вызвала зависть у США
"Ни одну не подбили". Новая "адская машина" ВС РФ вызвала зависть у США - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Ни одну не подбили". Новая "адская машина" ВС РФ вызвала зависть у США
Российская машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" показала непревзойденную эффективность в ходе СВО. "Вепрь" имеет множество преимуществ перед зарубежными... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T17:41+0300
2025-05-09T17:42+0300
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разминирование
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российская машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" показала непревзойденную эффективность в ходе СВО. "Вепрь" имеет множество преимуществ перед зарубежными аналогами, и при этом украинцам не удается подбить или уничтожить хотя бы одну из этих машин. Об этом рассказывается в публикации американского издания The National Interest.Как отмечается, "Вепрь" успешно расчищает минные поля и создает безопасные проходы для российских войск через участки боевых действий. Благодаря системе разминирования "Проход-1", которой оборудована эта машина, позволяет ей работать и с экипажем, и автономно. При этом "цифровая начинка" "Вепря" способна распознавать типы мин, определять их местоположение и передавать соответствующие координаты другим подразделениям. Эта опция, как подчеркивают авторы статьи, "еще больше повышает эффективность российских войск в динамичных боевых ситуациях".Вместе с тем в статье утверждается, что до сих пор ВСУ не смогли не то что подбить или, тем более, уничтожить хотя бы один "Вепрь", им не удалось даже повредить эту машину, что говорит о безоговорочном успехе российской инженерной школы, которая обеспечила своим войскам стратегические преимуществ. "Вепри", по словам автором материала, во многом помогают ВС РФ "поддерживать оперативный темп на густо заминированных театрах военных действий".Таким образом, БМР-3МА "Вепрь" представляет собой живое свидетельство успеха того, насколько далеко продвинулась российская военная промышленность, резюмируется в статье.
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вс рф, разминирование
Вооружения, ВС РФ, разминирование
17:41 09.05.2025 (обновлено: 17:42 09.05.2025)
 
"Ни одну не подбили". Новая "адская машина" ВС РФ вызвала зависть у США

TNI: машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" отлично зарекомендовала себя в СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВзрыв
Взрыв - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российская машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" показала непревзойденную эффективность в ходе СВО. "Вепрь" имеет множество преимуществ перед зарубежными аналогами, и при этом украинцам не удается подбить или уничтожить хотя бы одну из этих машин. Об этом рассказывается в публикации американского издания The National Interest.
Как отмечается, "Вепрь" успешно расчищает минные поля и создает безопасные проходы для российских войск через участки боевых действий. Благодаря системе разминирования "Проход-1", которой оборудована эта машина, позволяет ей работать и с экипажем, и автономно. При этом "цифровая начинка" "Вепря" способна распознавать типы мин, определять их местоположение и передавать соответствующие координаты другим подразделениям. Эта опция, как подчеркивают авторы статьи, "еще больше повышает эффективность российских войск в динамичных боевых ситуациях".
Вместе с тем в статье утверждается, что до сих пор ВСУ не смогли не то что подбить или, тем более, уничтожить хотя бы один "Вепрь", им не удалось даже повредить эту машину, что говорит о безоговорочном успехе российской инженерной школы, которая обеспечила своим войскам стратегические преимуществ.
"Вепри", по словам автором материала, во многом помогают ВС РФ "поддерживать оперативный темп на густо заминированных театрах военных действий".
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Таким образом, БМР-3МА "Вепрь" представляет собой живое свидетельство успеха того, насколько далеко продвинулась российская военная промышленность, резюмируется в статье.
 
ВооруженияВС РФразминирование
 
 
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