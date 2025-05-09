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Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Победы

Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Великой Победы, отметив, что этот день служит напоминанием потомкам о ценности... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T06:50+0300

2025-05-09T06:50+0300

2025-05-09T06:50+0300

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АЛМА-АТА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Великой Победы, отметив, что этот день служит напоминанием потомкам о ценности мира, дружбы и спокойствия на Земле. "Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением Победителей. День Победы еще раз напоминает нам о том, как важно беречь мир, дружбу и спокойствие на нашей Земле. Убежден, что эти незыблемые ценности всегда будут твердой основой благополучия нашего народа и поступательного прогресса Казахстана", - сказал президент в своем поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Казахстане в честь юбилея Победы реализуется обширный план мероприятий. Так, принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. В Астане состоялся масштабный военный парад. "Все это нужно, чтобы никогда не были забыты горькие уроки той страшной войны", - отметил Токаев. Лидер Казахстана напомнил, что кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории казахстанского народа. По его словам, сотни тысяч казахстанцев отдали жизни на полях сражений, а те, кто остался в тылу, ценой неимоверных усилий и лишений приближали Победу, трудясь на полях, заводах и фабриках. "Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов", - отметил президент. Накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

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общество , россия, казахстан, алма-ата, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин