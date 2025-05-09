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Товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5%

Товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5% - 09.05.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5%

Товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,123 миллиарда долларов,... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T06:41+0300

2025-05-09T06:41+0300

2025-05-09T08:00+0300

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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,123 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 30,811 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 5,3%, поставки из РФ в КНР сократились на 9,1%, составив 40,311 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2025 года товарооборот двух стран составил 17,81 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 9,721 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,089 миллиарда долларов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

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