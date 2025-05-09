https://1prime.ru/20250509/tovarooborot-857415345.html
Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1%
Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1% - 09.05.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1%
Добавлены подробности после 3 абзаца | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T06:53+0300
2025-05-09T06:53+0300
2025-05-09T06:53+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
кнр
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857415345.jpg?1746762816
Добавлены подробности после 3 абзаца
ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША в январе-апреле снизился на 3,1% в годовом выражении, составив 200,13 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-апреле сократился в годовом выражении на 2,5% и составил 148,602 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 51,528 миллиарда долларов, на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 45,59 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,566 миллиарда долларов, Китай в США - на 33,024 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, ЕС
Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1%
Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1%
Добавлены подробности после 3 абзаца
ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША в январе-апреле снизился на 3,1% в годовом выражении, составив 200,13 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-апреле сократился в годовом выражении на 2,5% и составил 148,602 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 51,528 миллиарда долларов, на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 45,59 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,566 миллиарда долларов, Китай в США - на 33,024 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.