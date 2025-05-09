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Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1%

Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1% - 09.05.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 3,1%

Добавлены подробности после 3 абзаца | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T06:53+0300

2025-05-09T06:53+0300

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Добавлены подробности после 3 абзаца ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША в январе-апреле снизился на 3,1% в годовом выражении, составив 200,13 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-апреле сократился в годовом выражении на 2,5% и составил 148,602 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 51,528 миллиарда долларов, на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 45,59 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,566 миллиарда долларов, Китай в США - на 33,024 миллиарда долларов. По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.

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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, ес