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СМИ: Трамп обсуждает с конгрессом повышение налогов для миллионеров - 09.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп обсуждает с конгрессом повышение налогов для миллионеров
СМИ: Трамп обсуждает с конгрессом повышение налогов для миллионеров - 09.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп обсуждает с конгрессом повышение налогов для миллионеров
Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%, передаёт... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T02:24+0300
2025-05-09T02:24+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, предложение президента предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 39,6% для физических лиц, зарабатывающих не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов," – сообщает агентство. По предварительной оценке независимого налогового фонда, предоставленной Блумбергу, введение новой налоговой ставки для миллионеров позволит привлечь 67,3 миллиарда долларов в течение десяти лет. Если конгресс одобрит план Трампа по увеличению налоговой ставки до 39,6%, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. В настоящее время максимальная ставка для физических лиц составляет 37%. Во время встречи с журналистами в Белом доме в прошлом месяце Трамп заявил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь "очень разрушительные" последствия.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
02:24 09.05.2025
 
СМИ: Трамп обсуждает с конгрессом повышение налогов для миллионеров

Блумберг: Трамп обсуждает с конгрессом увеличение налогов для миллионеров до 39,6%

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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает с законодателями план, согласно которому налоги для миллионеров могут быть увеличены до 39,6%, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, предложение президента предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 39,6% для физических лиц, зарабатывающих не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов," – сообщает агентство.
По предварительной оценке независимого налогового фонда, предоставленной Блумбергу, введение новой налоговой ставки для миллионеров позволит привлечь 67,3 миллиарда долларов в течение десяти лет.
Если конгресс одобрит план Трампа по увеличению налоговой ставки до 39,6%, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017 года, когда Трамп снизил налоги. В настоящее время максимальная ставка для физических лиц составляет 37%.
Во время встречи с журналистами в Белом доме в прошлом месяце Трамп заявил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь "очень разрушительные" последствия.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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