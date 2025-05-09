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"Не было бы свободы". В Британии пришли в шок от слов Трампа о Дне Победы
"Не было бы свободы". В Британии пришли в шок от слов Трампа о Дне Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Не было бы свободы". В Британии пришли в шок от слов Трампа о Дне Победы
Бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал президента США Дональда Трампа не искажать исторические... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T08:47+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал президента США Дональда Трампа не искажать исторические факты и не преувеличивать роль США в победе во Второй мировой войне. Об этом он заявил в эфире своего Youtube-канала."Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы", — сказал он.Галлоуэй подчеркнул, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в разгроме фашистской Германии и призвал Трампа в дальнейшем воздержаться от подобных оскорблений. Он также добавил, что если бы не подвиг советских солдат, многие из которых отдали жизни на войне, то он и многие другие люди, были бы в лучшем случае в концентрационном лагере, а в худшем – сожжены.Политик признал участие американских войск важным, доблестным и благородным, но отметил, что их вклад был несопоставим с масштабом жертв и усилий, понесенных советской армией.Ранее Дональд Трамп заявил, что именно США внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне и объявил 8 мая Днем Победы. Он также высказал мнение, что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны, при этом умолчав о вкладе других стран.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление Трампа, напомнила, что признание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией исходило даже от лидеров времен Второй мировой войны, таких как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Советский Союз вступил в войну 22 июня 1941 года после нападения Германии на советские территории. Военные действия в Европе завершились в мае 1945 года — победоносным наступлением Красной армии, капитуляцией Германии и встречей советских войск с союзниками.Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
https://1prime.ru/20250507/zakharova-857347891.html
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сша, дональд трамп, великобритания, россия, валентина матвиенко
Политика, США, Дональд Трамп, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
"Не было бы свободы". В Британии пришли в шок от слов Трампа о Дне Победы
Политик Галлоуэй: Трамп должен понимать огромный вклад советской армии в разгром Гитлера
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ.
Бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал президента США Дональда Трампа не искажать исторические факты и не преувеличивать роль США в победе во Второй мировой войне. Об этом он заявил в эфире своего Youtube-канала
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"Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы", — сказал он.
Галлоуэй подчеркнул, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в разгроме фашистской Германии и призвал Трампа в дальнейшем воздержаться от подобных оскорблений. Он также добавил, что если бы не подвиг советских солдат, многие из которых отдали жизни на войне, то он и многие другие люди, были бы в лучшем случае в концентрационном лагере, а в худшем – сожжены.
Политик признал участие американских войск важным, доблестным и благородным, но отметил, что их вклад был несопоставим с масштабом жертв и усилий, понесенных советской армией.
Ранее Дональд Трамп заявил, что именно США внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне и объявил 8 мая Днем Победы. Он также высказал мнение, что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны, при этом умолчав о вкладе других стран.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление Трампа, напомнила, что признание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией исходило даже от лидеров времен Второй мировой войны, таких как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.
Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Советский Союз вступил в войну 22 июня 1941 года после нападения Германии на советские территории. Военные действия в Европе завершились в мае 1945 года — победоносным наступлением Красной армии, капитуляцией Германии и встречей советских войск с союзниками.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, заявила Захарова