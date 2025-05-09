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"Ему будет хорошо!" Трамп призвал КНР открыть свой рынок для США - 09.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ему будет хорошо!" Трамп призвал КНР открыть свой рынок для США
"Ему будет хорошо!" Трамп призвал КНР открыть свой рынок для США - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Ему будет хорошо!" Трамп призвал КНР открыть свой рынок для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают". | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T14:56+0300
2025-05-09T14:56+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают". "Китай должен открыть свой рынок США - ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают", - написал политик в соцсети Truth Social. Во второй публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении товаров из КНР. "Пошлины в 80% в отношении Китая кажутся правильными", - написал президент США. Ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
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сша, китай, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, пошлины
14:56 09.05.2025
 
"Ему будет хорошо!" Трамп призвал КНР открыть свой рынок для США

Трамп: торговые пошлины против Китая в размере 80% кажутся верным решением

© Фото : Official White House/Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : Official White House/Molly Riley
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР должна открыть свой рынок для Соединенных Штатов, по его словам, "закрытые рынки больше не работают".
"Китай должен открыть свой рынок США - ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают", - написал политик в соцсети Truth Social.
Во второй публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении товаров из КНР.
"Пошлины в 80% в отношении Китая кажутся правильными", - написал президент США.
Ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники заявляла, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро
Вчера, 15:57
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд Трамппошлины
 
 
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