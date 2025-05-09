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Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T11:45+0300
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россия
москва
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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россия, москва, владимир путин, день победы
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, День Победы
11:45 09.05.2025
 
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президенты России, КНР и Венесуэлы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАрмия
Армия - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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