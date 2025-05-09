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Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма
Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма - 09.05.2025, ПРАЙМ
Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T21:09+0300
2025-05-09T21:09+0300
2025-05-09T21:11+0300
политика
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с реваншистскими настроениями."Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока", - заявил Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Победы в Минске.По его словам, в год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований на уровне больше 3% валового внутреннего продукта государств Евросоюза."Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев", - заявил президент Белоруссии.
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александр лукашенко, польша, прибалтика
Политика, Александр Лукашенко, Польша, Прибалтика
Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма
Лукашенко: Евросоюз стал тоталитарным военно-политическим блоком
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с реваншистскими настроениями.
"Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока", - заявил Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Победы в Минске.
По его словам, в год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований на уровне больше 3% валового внутреннего продукта государств Евросоюза.
"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии
"Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев", - заявил президент Белоруссии.