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Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма

Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма - 09.05.2025, ПРАЙМ

Лукашенко оценил Евросоюз в аспекте тоталитаризма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T21:09+0300

2025-05-09T21:09+0300

2025-05-09T21:11+0300

политика

александр лукашенко

польша

прибалтика

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с реваншистскими настроениями."Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока", - заявил Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Победы в Минске.По его словам, в год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований на уровне больше 3% валового внутреннего продукта государств Евросоюза."Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев", - заявил президент Белоруссии.

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польша

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александр лукашенко, польша, прибалтика