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Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным
Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным - 09.05.2025, ПРАЙМ
Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным
Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T17:21+0300
2025-05-09T17:21+0300
2025-05-09T17:21+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – ПРАЙМ. Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа", – сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart.
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россия, владимир путин, сша, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф
Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным
Уиткофф: без прямых переговоров США с Путиным завершить украинский конфликт невозможно
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – ПРАЙМ. Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа", – сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart.
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