https://1prime.ru/20250509/uitkoff-857428020.html

Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным

Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным - 09.05.2025, ПРАЙМ

Уиткофф заявил о необходимости прямого диалога США с Путиным

Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T17:21+0300

2025-05-09T17:21+0300

2025-05-09T17:21+0300

политика

россия

владимир путин

сша

стив уиткофф

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – ПРАЙМ. Нелепо считать, что США не должны говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, без прямых переговоров разрешить украинский конфликт невозможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа", – сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart.

https://1prime.ru/20250509/dipmissii-857419319.html

сша

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россия, владимир путин, сша, стив уиткофф