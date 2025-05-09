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"Освобождение придет". Медведчук высказался о Дне Победы на Украине - 09.05.2025, ПРАЙМ
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"Освобождение придет". Медведчук высказался о Дне Победы на Украине
"Освобождение придет". Медведчук высказался о Дне Победы на Украине - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Освобождение придет". Медведчук высказался о Дне Победы на Украине
Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T11:27+0300
2025-05-09T11:27+0300
украина
владимир зеленский
день победы
запад
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что киевские власти не смогут лишить украинцев Дня Победы, неонацизм в стране будет устранен, а народ, как он выразился, освободится от режима Владимира Зеленского и вернется к братским народам.В заявлении, опубликованном на сайте движения "Другая Украина", Медведчук подчеркнул, что отношение к Победе в Великой Отечественной войне сегодня стало ключевым политическим маркером, определяющим позицию как мировых лидеров, так и обычных граждан. Он отметил, что в то время как в ряде стран разрушаются памятники освободителям и стирается память о подвиге советского народа, присутствие иностранных делегаций на параде в Москве является, по его мнению, не просто жестом уважения, а политическим заявлением в поддержку глобальной безопасности. По словам политика, именно по этой причине парад вызывает страх у тех, кто, как он выразился, провоцирует Третью мировую войну и наживается на страданиях людей.Медведчук заявил, что нынешняя власть на Украине, по его оценке, предала память предков ради поддержки со стороны Запада. Он утверждает, что власти делали всё возможное для того, чтобы украинцы забыли о Победе, а теперь, как он считает, граждан принуждают к участию в вооруженном конфликте, преследуя при этом экономические цели и распродавая ресурсы страны."Сегодня мы знаем, сколько миллиардов долларов вливалось в то, чтобы уничтожить память о подвиге советского народа, который во время войны показал свое нерушимое единство, как цинично внедряли неонацизм в украинскую культуру, образование, политику, государственную идеологию. Нашлись предатели, способные за деньги предать то, что их предки храбро защищали ценой своих жизней и неимоверных усилий, иуды, способные плюнуть в лицо тем, кто совершил величайший подвиг ради спасения человечества", - заявил Медведчук.Медведчук выразил уверенность в том, что, несмотря на кажущуюся силу современных идеологических противников, эпоха нацизма вновь окажется недолгой. н отметил, что история уже не раз доказывала, что правда, справедливость и сопротивление способны победить любую деструктивную силу, и выразил убеждение, что это повторится.Политик также заявил, что на стороне тех, кто хранит память о Победе, находятся истина и высшая сила.В заключение Медведчук подчеркнул, что, по его мнению, украинский народ нуждается в освобождении от "преступного нацистского режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам"."И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он останется в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей. Неонацистская идеология должна быть выкорчевана вместе с ее носителями, милитаризм ликвидирован, а украинский народ возвращен в лоно братских народов, с которыми нас связывает тысячелетняя история, единая вера, язык и общая, одна на всех Победа! С праздником Великой Победы! С праздником победы человечества над нацизмом! Так было и так будет!" - подытожил Медведчук.
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украина
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украина, владимир зеленский, день победы, запад
УКРАИНА, Владимир Зеленский, День Победы, ЗАПАД
11:27 09.05.2025
 
"Освобождение придет". Медведчук высказался о Дне Победы на Украине

Медведчук: преступный киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что киевские власти не смогут лишить украинцев Дня Победы, неонацизм в стране будет устранен, а народ, как он выразился, освободится от режима Владимира Зеленского и вернется к братским народам.
В заявлении, опубликованном на сайте движения "Другая Украина", Медведчук подчеркнул, что отношение к Победе в Великой Отечественной войне сегодня стало ключевым политическим маркером, определяющим позицию как мировых лидеров, так и обычных граждан. Он отметил, что в то время как в ряде стран разрушаются памятники освободителям и стирается память о подвиге советского народа, присутствие иностранных делегаций на параде в Москве является, по его мнению, не просто жестом уважения, а политическим заявлением в поддержку глобальной безопасности. По словам политика, именно по этой причине парад вызывает страх у тех, кто, как он выразился, провоцирует Третью мировую войну и наживается на страданиях людей.
Медведчук заявил, что нынешняя власть на Украине, по его оценке, предала память предков ради поддержки со стороны Запада. Он утверждает, что власти делали всё возможное для того, чтобы украинцы забыли о Победе, а теперь, как он считает, граждан принуждают к участию в вооруженном конфликте, преследуя при этом экономические цели и распродавая ресурсы страны.
"Сегодня мы знаем, сколько миллиардов долларов вливалось в то, чтобы уничтожить память о подвиге советского народа, который во время войны показал свое нерушимое единство, как цинично внедряли неонацизм в украинскую культуру, образование, политику, государственную идеологию. Нашлись предатели, способные за деньги предать то, что их предки храбро защищали ценой своих жизней и неимоверных усилий, иуды, способные плюнуть в лицо тем, кто совершил величайший подвиг ради спасения человечества", - заявил Медведчук.
Медведчук выразил уверенность в том, что, несмотря на кажущуюся силу современных идеологических противников, эпоха нацизма вновь окажется недолгой. н отметил, что история уже не раз доказывала, что правда, справедливость и сопротивление способны победить любую деструктивную силу, и выразил убеждение, что это повторится.
Политик также заявил, что на стороне тех, кто хранит память о Победе, находятся истина и высшая сила.
В заключение Медведчук подчеркнул, что, по его мнению, украинский народ нуждается в освобождении от "преступного нацистского режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам".
"И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он останется в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей. Неонацистская идеология должна быть выкорчевана вместе с ее носителями, милитаризм ликвидирован, а украинский народ возвращен в лоно братских народов, с которыми нас связывает тысячелетняя история, единая вера, язык и общая, одна на всех Победа! С праздником Великой Победы! С праздником победы человечества над нацизмом! Так было и так будет!" - подытожил Медведчук.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы
09:11
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийДень ПобедыЗАПАД
 
 
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