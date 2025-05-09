Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250509/ukraina-857427596.html
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности - 09.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности
Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T17:05+0300
2025-05-09T17:05+0300
экономика
мировая экономика
украина
кая каллас
ес
нато
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - ПРАЙМ. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. "Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине", - сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250502/tramp-857223602.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, кая каллас, ес, нато, оборона
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, НАТО, оборона
17:05 09.05.2025
 
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности

Каллас: ЕС выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - ПРАЙМ. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев.
"Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине", - сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Трамп запросит рекордные средства на расходы в области безопасности
2 мая, 10:21
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАКая КалласЕСНАТОоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала