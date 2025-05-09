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Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности - 09.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности
Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T17:05+0300
2025-05-09T17:05+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - ПРАЙМ. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. "Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине", - сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, кая каллас, ес, нато, оборона
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, НАТО, оборона
Евросоюз выделил средства для украинской оборонной промышленности
Каллас: ЕС выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - ПРАЙМ. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев.
"Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине", - сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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