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Мерц сделал оптимистичное заявление о вступлении Украины в Евросоюз

Мерц сделал оптимистичное заявление о вступлении Украины в Евросоюз - 09.05.2025, ПРАЙМ

Мерц сделал оптимистичное заявление о вступлении Украины в Евросоюз

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T18:22+0300

2025-05-09T18:22+0300

2025-05-09T18:22+0300

политика

фридрих мерц

украина

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза. "У Украины есть перспектива вхождения в ЕС", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV. По словам Мерца, вступление Украины в ЕС "по срокам произойдет раньше, чем вступление в НАТО". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Президент США Дональд Трамп ранее выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

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фридрих мерц, украина, ес