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Эксперт объяснил причины двойственного подхода США к конфликту на Украине
Эксперт объяснил причины двойственного подхода США к конфликту на Украине - 09.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил причины двойственного подхода США к конфликту на Украине
Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T20:37+0300
2025-05-09T20:37+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – ПРАЙМ. Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками президента США Дональда Трампа: Стивен Уиткофф выражает российскую позицию, а Кит Келлог - украинскую, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью его продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Разница в подходах к разрешению украинского конфликта, которые звучат из Белого дома, объясняется тем, что в администрации Трампа установилось своеобразное распределение ролей", - сказал Джаралла агентству. Как пояснил эксперт, речь идет о задачах Келлога и Уиткоффа. "Если Келлог озвучивает, как их понимают американцы, украинские позиции, то Стив Уиткофф – российские", - считает он. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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сша, конфликт на украине, кит келлог, стив уиткофф
Политика, США, Конфликт на Украине, Кит Келлог, Стив Уиткофф
Эксперт объяснил причины двойственного подхода США к конфликту на Украине
Джаралла: двойственный подход США к Украине связан с ролью Келлога и Уиткоффа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – ПРАЙМ. Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками президента США Дональда Трампа: Стивен Уиткофф выражает российскую позицию, а Кит Келлог - украинскую, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью его продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
"Разница в подходах к разрешению украинского конфликта, которые звучат из Белого дома, объясняется тем, что в администрации Трампа установилось своеобразное распределение ролей", - сказал Джаралла агентству.
Как пояснил эксперт, речь идет о задачах Келлога и Уиткоффа.
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"Если Келлог озвучивает, как их понимают американцы, украинские позиции, то Стив Уиткофф – российские", - считает он.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.