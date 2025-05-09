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Фьючерсы Уолл-стрит растут на оптимизме вокруг внешнеторговых переговоров
Фьючерсы Уолл-стрит растут на оптимизме вокруг внешнеторговых переговоров - 09.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на оптимизме вокруг внешнеторговых переговоров
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, инвесторы с оптимизмом следят за торговыми переговорами США с другими странами,... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T14:28+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, инвесторы с оптимизмом следят за торговыми переговорами США с другими странами, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 41 536 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,46%, до 20 241,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 5 703,25 пункта. На мировых рынках в пятницу наблюдается рост, который поддерживают новости вокруг импортных пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Трамп также выразил уверенность, что страна очень близка к заключению новых торговых соглашений. "Во многом нынешнее ралли можно объяснить облегчением, вызванным паузой в введении пошлин и торговым соглашением США и Великобритании. Возникает ощущение, что худшее с точки зрения новостного потока уже позади", - цитирует агентство Блумберг главу отдела акций Lazard Freres Gestion Томаса Бренье (Thomas Brenier).
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, торги, рынок, сша
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Торги, Рынок, США
Фьючерсы Уолл-стрит растут на оптимизме вокруг внешнеторговых переговоров
Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу на фоне оптимизма вокруг переговоров США по торговле
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, инвесторы с оптимизмом следят за торговыми переговорами США с другими странами, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 41 536 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,46%, до 20 241,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 5 703,25 пункта.
На мировых рынках в пятницу наблюдается рост, который поддерживают новости вокруг импортных пошлин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Трамп также выразил уверенность, что страна очень близка к заключению новых торговых соглашений.
"Во многом нынешнее ралли можно объяснить облегчением, вызванным паузой в введении пошлин и торговым соглашением США и Великобритании. Возникает ощущение, что худшее с точки зрения новостного потока уже позади", - цитирует агентство Блумберг главу отдела акций Lazard Freres Gestion Томаса Бренье (Thomas Brenier).
Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам недели