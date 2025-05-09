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Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T15:27+0300
2025-05-09T15:29+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков добавил, что лидеры передали друг другу теплые слова в день праздника."Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, просили ли лидеры "передать какие-то конкретные слова".
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
15:27 09.05.2025 (обновлено: 15:29 09.05.2025)
 
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы

Ушаков: лидеры России и США через помощников поздравили друг друга с юбилеем Победы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков добавил, что лидеры передали друг другу теплые слова в день праздника.
"Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, просили ли лидеры "передать какие-то конкретные слова".
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ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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