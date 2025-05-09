https://1prime.ru/20250509/ushakov-857425665.html

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T15:27+0300

2025-05-09T15:27+0300

2025-05-09T15:29+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков добавил, что лидеры передали друг другу теплые слова в день праздника."Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, просили ли лидеры "передать какие-то конкретные слова".

https://1prime.ru/20250509/putin-857423647.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков