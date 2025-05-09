https://1prime.ru/20250509/ushakov-857426978.html
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:24+0300
2025-05-09T16:24+0300
2025-05-09T16:24+0300
россия
юрий ушаков
ватикан
https://cdnn.1prime.ru/img/76913/80/769138086_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_724ca2a54ebcb92676ecb1f42136f8b0.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола. "Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
https://1prime.ru/20250509/vatikan-857425144.html
ватикан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76913/80/769138086_117:0:1450:1000_1920x0_80_0_0_dcd0970df76cf5dd880da9eb0de4d75b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, ватикан
РОССИЯ, Юрий Ушаков, ВАТИКАН
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского
Ушаков: Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV.
Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола.
"Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского