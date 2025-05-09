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Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:24+0300
2025-05-09T16:24+0300
россия
юрий ушаков
ватикан
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола. "Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
https://1prime.ru/20250509/vatikan-857425144.html
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россия, юрий ушаков, ватикан
РОССИЯ, Юрий Ушаков, ВАТИКАН
16:24 09.05.2025
 
Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского

Ушаков: Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© fotolia.com / MasterLu
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV.
Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола.
"Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского
14:54
 
РОССИЯЮрий УшаковВАТИКАН
 
 
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