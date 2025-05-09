https://1prime.ru/20250509/ushakov-857426978.html

Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского

Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ

Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы Римского

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T16:24+0300

2025-05-09T16:24+0300

2025-05-09T16:24+0300

россия

юрий ушаков

ватикан

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола. "Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.

https://1prime.ru/20250509/vatikan-857425144.html

ватикан

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россия, юрий ушаков, ватикан