https://1prime.ru/20250509/ushakov-857427207.html

Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу

Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу - 09.05.2025, ПРАЙМ

Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу

Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T16:21+0300

2025-05-09T16:21+0300

2025-05-09T16:21+0300

энергетика

газ

россия

сша

европа

юрий ушаков

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

https://1prime.ru/20250509/gaz-857423324.html

сша

европа

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газ, россия, сша, европа, юрий ушаков