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Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу - 09.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250509/ushakov-857427207.html
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу
Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:21+0300
2025-05-09T16:21+0300
энергетика
газ
россия
сша
европа
юрий ушаков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.
https://1prime.ru/20250509/gaz-857423324.html
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газ, россия, сша, европа, юрий ушаков
Энергетика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Юрий Ушаков
16:21 09.05.2025
 
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу

Ушаков: Россия и США на переговорах обсудят возобновление поставок российского газа в ЕС

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.
Газовая плита
Биржевые цены на газ в Европе остались стабильны
12:57
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСШАЕВРОПАЮрий Ушаков
 
 
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