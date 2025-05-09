https://1prime.ru/20250509/ushakov-857427207.html
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу
Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:21+0300
2025-05-09T16:21+0300
2025-05-09T16:21+0300
энергетика
газ
россия
сша
европа
юрий ушаков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.
https://1prime.ru/20250509/gaz-857423324.html
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газ, россия, сша, европа, юрий ушаков
Энергетика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Юрий Ушаков
Россия и США обсудят возобновление поставок газа в Европу
Ушаков: Россия и США на переговорах обсудят возобновление поставок российского газа в ЕС