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В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского

В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского

Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T14:54+0300

2025-05-09T14:54+0300

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ватикан

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.В предстоящую субботу новоизбранный Папа встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра. В понедельник он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.Одновременно ватиканская пресс-служба сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, "взяв время на размышление, молитву и диалог".Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

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