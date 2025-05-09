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В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ
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В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского
В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского
Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T14:54+0300
2025-05-09T15:09+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.В предстоящую субботу новоизбранный Папа встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра. В понедельник он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.Одновременно ватиканская пресс-служба сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, "взяв время на размышление, молитву и диалог".Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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ватикан, общество
ВАТИКАН, Общество
14:54 09.05.2025 (обновлено: 15:09 09.05.2025)
 
В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского

Интронизация папы Римского Льва ХIV состоится 18 мая, сообщили в Ватикане

© fotolia.com / MasterLuВатикан
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© fotolia.com / MasterLu
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.
Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.
На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.
В предстоящую субботу новоизбранный Папа встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра. В понедельник он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.
Одновременно ватиканская пресс-служба сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, "взяв время на размышление, молитву и диалог".
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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ВАТИКАНОбщество
 
 
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