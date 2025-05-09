https://1prime.ru/20250509/veteran-857415996.html

Ветеран ВОВ рассказал, как встретил 9 мая 1945 года

Ветеран ВОВ рассказал, как встретил 9 мая 1945 года - 09.05.2025, ПРАЙМ

Ветеран ВОВ рассказал, как встретил 9 мая 1945 года

Стихийные митинги, салюты, объятия, поздравления и костры – таким помнит ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов 9 мая 1945 года, когда он вместе с | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T07:48+0300

2025-05-09T07:48+0300

2025-05-09T07:48+0300

общество

молдавия

кишинев

прибалтика

майя санду

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КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Стихийные митинги, салюты, объятия, поздравления и костры – таким помнит ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов 9 мая 1945 года, когда он вместе с сослуживцами одним из первых узнал о капитуляции фашистской Германии, своими воспоминаниями он поделился с РИА Новости. Сто семьдесят девятая стрелковая Витебская краснознамённая дивизия, в которой Василий Семенович служил с первых дней августа 1944 года после пулемётных фронтовых курсов до окончания войны, 9 мая 1945 года находилась в Прибалтике. На территории Латвии была окружена и прижата к Балтийскому морю крупная немецко-фашистская группировка "Север", насчитывавшая 33 дивизии. На своей части фронта Литвинов стал участником переговоров с немцами об их капитуляции. "Мне трудно передать словами, сколько было радости, сколько счастья. Наконец-то мы победили. Это же мы раньше всех узнали – 8 мая. К вечеру мы уже знали, что в стране 9 мая объявлено всенародным праздником - Днём Победы. Стихийные митинги, салюты, крики "Ура!", объятия и поздравления, нередко со слезами на глазах. К вечеру необычное явление на переднем крае - костры, костры, костры. Радостное возбуждение стало ослабевать лишь далеко за полночь", - рассказал РИА Новости Литвинов. По его словам, будучи помощником начальника караула, он практически всю ночь не спал. "И в предрассветной мгле при перепроверке караульной службы дважды слышал, как некоторые командиры в полусонном состоянии выкрикивали примерно одно и то же: "Почему горят костры?! Кто так злостно нарушает светомаскировку?!" И если человек не мог прийти в себя, часовые успокаивали его одним единственным словом, которое звучало как исторический пароль: "Победа", - подчеркнул Литвинов. Ветеран отметил, что утром 9 мая 1945 года через контрольно-учётные пункты сплошным потоком и довольно организованно пошли колонны пленных немцев. "Девятого мая по сути продолжался этот праздник, который вспыхнул накануне среди всех подразделений. Вышестоящие командиры ездили по частям, поздравляли, и буквально через несколько дней мы начали готовиться к Параду Победы. Я участвовал в Параде Победы, но не в Москве, а в литовском городе Шауляе. Мы целую неделю тренировались. На парад вышло всё население города. Мы так старались, все были проникнуты этим патриотическим духом, и, вроде бы, всё прошло хорошо", - пояснил он. Василий Семенович рассказал также, что намерен снова пройти 9 мая маршем в колонне "Бессмертного полка" до главного мемориала в Кишиневе, несмотря на 99-летний возраст. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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общество , молдавия, кишинев, прибалтика, майя санду