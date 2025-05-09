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Назван способ правильно копить на учебу ребенка в вузе - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Назван способ правильно копить на учебу ребенка в вузе
Назван способ правильно копить на учебу ребенка в вузе - 09.05.2025, ПРАЙМ
Назван способ правильно копить на учебу ребенка в вузе
Открытие вклада с частичным снятием и подключение функции автопополнения поможет накопить на обучение ребенка в вузе. Об этом агентству "Прайм" рассказала... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T03:03+0300
2025-05-09T03:03+0300
банковский вклад
образование
общество
финансы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Открытие вклада с частичным снятием и подключение функции автопополнения поможет накопить на обучение ребенка в вузе. Об этом агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант Алена Никитина.По словам эксперта, начинать копить на обучение ребенка в вузе лучше всего сразу после его рождения. Это гораздо проще и требует меньше ежемесячных вложений."Если начинать сразу же, то это, условно говоря, 100 рублей в месяц. Если семья начинает копить за два года до поступления ребенка, это уже несколько десятков тысяч рублей в месяц", - рассказала Никитина.Необходимо определить срок накопления, приоритетность этой цели по сравнению с другими и сумму, которую человек готов откладывать. Хранить деньги лучше всего на вкладе, чтобы получать дополнительный доход."Стоит открыть пополняемый вклад с частичным снятием. Депозиты без возможности снятия денег тоже принесут дополнительные проценты, но здесь надо закладывать риск, вдруг средства срочно для чего-то понадобятся. Если есть крупная сумма, которая частично отложена уже сейчас, то можно один депозит открыть без возможности снятия, тогда будет доходность выше, и положить деньги туда. А второй депозит открыть с частичным снятием", - указала эксперт.Специалист посоветовала обязательно подключить функцию автопополнения."Если вам приходят деньги на карту, допустим, 10 числа, то лучше, чтобы 11 числа депозит автоматически пополнялся. Потому что практика показывает, что дисциплина есть не у каждого человека и она долго нарабатывается. Автоматизация этого процесса сильно облегчит жизнь", - указала специалист.
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банковский вклад, образование, общество , финансы
банковский вклад, образование, Общество , Финансы
03:03 09.05.2025
 
Назван способ правильно копить на учебу ребенка в вузе

Финконсультант Никитина: вклад с автопополнением поможет накопить на учебу

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%Студенты биологического факультета
%Студенты биологического факультета - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Открытие вклада с частичным снятием и подключение функции автопополнения поможет накопить на обучение ребенка в вузе. Об этом агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант Алена Никитина.
По словам эксперта, начинать копить на обучение ребенка в вузе лучше всего сразу после его рождения. Это гораздо проще и требует меньше ежемесячных вложений.
"Если начинать сразу же, то это, условно говоря, 100 рублей в месяц. Если семья начинает копить за два года до поступления ребенка, это уже несколько десятков тысяч рублей в месяц", - рассказала Никитина.
Необходимо определить срок накопления, приоритетность этой цели по сравнению с другими и сумму, которую человек готов откладывать. Хранить деньги лучше всего на вкладе, чтобы получать дополнительный доход.
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"Стоит открыть пополняемый вклад с частичным снятием. Депозиты без возможности снятия денег тоже принесут дополнительные проценты, но здесь надо закладывать риск, вдруг средства срочно для чего-то понадобятся. Если есть крупная сумма, которая частично отложена уже сейчас, то можно один депозит открыть без возможности снятия, тогда будет доходность выше, и положить деньги туда. А второй депозит открыть с частичным снятием", - указала эксперт.
Специалист посоветовала обязательно подключить функцию автопополнения.
"Если вам приходят деньги на карту, допустим, 10 числа, то лучше, чтобы 11 числа депозит автоматически пополнялся. Потому что практика показывает, что дисциплина есть не у каждого человека и она долго нарабатывается. Автоматизация этого процесса сильно облегчит жизнь", - указала специалист.
 
банковский вкладобразованиеОбществоФинансы
 
 
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