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Вучич сдержал обещание Путину приехать в Мосвку на на 80-летие Победы

Вучич сдержал обещание Путину приехать в Мосвку на на 80-летие Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

Вучич сдержал обещание Путину приехать в Мосвку на на 80-летие Победы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дал российскому лидеру Владимиру Путину слово приехать в Москву на 80-летие Победы, и он его сдержал. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T07:45+0300

2025-05-09T07:45+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дал российскому лидеру Владимиру Путину слово приехать в Москву на 80-летие Победы, и он его сдержал. "Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал. Я думаю, что это очень важно для нас", - сказал Вучич журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он подчеркнул важность переговоров с Путиным и развитие двусторонних отношений для Белграда. "У нас есть задача, большая задача сохранить память о Великой Отечественной (войне -ред.), Победе. Я горжусь ролью сербского народа в этой победе. И спасибо вам за теплый прием, за ваше гостеприимство", - сказал Вучич. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

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