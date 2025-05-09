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Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии - 09.05.2025, ПРАЙМ
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии
Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявили в украинском министерстве иностранных дел. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:34+0300
2025-05-09T23:34+0300
2025-05-09T23:34+0300
политика
украина
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявили в украинском министерстве иностранных дел. В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии боевого соприкосновения. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал заявления украинской стороны "клеветой" и объявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. "Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИДа. Как отметило министерство, соответствующая нота уже была вручена венгерскому послу.
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украина, высылка дипломатов
Политика, УКРАИНА, высылка дипломатов
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии
МИД Украины: Киев высылает двух венгерских дипломатов в ответ на высылку своих
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявили в украинском министерстве иностранных дел.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии боевого соприкосновения. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал заявления украинской стороны "клеветой" и объявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште.
"Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИДа.
Сийярто сообщил о высылке из Венгрии украинских шпионов
Как отметило министерство, соответствующая нота уже была вручена венгерскому послу.