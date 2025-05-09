Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250509/vysylka-857436034.html
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии - 09.05.2025, ПРАЙМ
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии
Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявили в украинском министерстве иностранных дел. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:34+0300
2025-05-09T23:34+0300
политика
украина
высылка дипломатов
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявили в украинском министерстве иностранных дел. В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии боевого соприкосновения. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал заявления украинской стороны "клеветой" и объявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. "Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИДа. Как отметило министерство, соответствующая нота уже была вручена венгерскому послу.
https://1prime.ru/20250509/shpiony-857430735.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, высылка дипломатов
Политика, УКРАИНА, высылка дипломатов
23:34 09.05.2025
 
Украина ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии

МИД Украины: Киев высылает двух венгерских дипломатов в ответ на высылку своих

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявили в украинском министерстве иностранных дел.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии боевого соприкосновения. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал заявления украинской стороны "клеветой" и объявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште.
"Украина высылает двоих венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИДа.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Сийярто сообщил о высылке из Венгрии украинских шпионов
19:44
Как отметило министерство, соответствующая нота уже была вручена венгерскому послу.
 
ПолитикаУКРАИНАвысылка дипломатов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала